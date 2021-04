La esperada reacción de David Bustamante al ser preguntado por el hijo de Paula Echevarría La actriz se convirtió el pasado domingo en madre junto a Miguel Torres

«Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada. ¡Es un niño sanísimo, y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien. El papi y yo estamos felices a más no poder y muy emocionados», escribió el pasado domingo Paula Echevarría, de 43 años, en Instagram, junto a una fotografía en la que se podía ver a la actriz con el bebé recién nacido y su pareja, Miguel Torres.

Desde entonces, el exmarido de la actriz, David Bustamente, se ha convertido en el personaje más buscado por la prensa del corazón, que se pregunta cuál habrá sido su reacción al conocer la noticia. Y hoy, tres días después del anuncio, el cantante se ha detenido unos instantes para confirmar a los reporteros que ha felicitado a la actriz por su reciente maternidad.

Y es que, a pesar de ya no formar parte de la vida de Paula Echevarría, David Bustamante está muy presente en su día a día -y no solo por la hija que comparten: Daniella, de 12 años-. «Maravilloso ¿qué me va a parecer, joder? Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos»,respondió cuando se anunció el embarazo de la actriz y aseguró mostrarse especialmente contento porque su hija tendría un hermanito: «Daniella está feliz, claro, normal. Hermanita mayor ahora», declaró.