Arde Telecinco tras la insinuación de la mujer de Antonio David sobre Rocío Flores

Olga Moreno intuye que algo descontrolado está sucediendo en España. Aunque la mujer de Antonio David Flores puso rumbo a ‘Supervivientes’ cuando el huracán llamado Rocío Carrasco empezaba a tocar tierra , no es consciente del alcance, dimensión o impacto que ha generado la docuserie en la sociedad española.

Aislada de una realidad que será condena cuando regrese del concurso, Olga rumia que las consecuencias de las confesiones prohibidas de Carrasco han podido trastocar todos sus planes . En este sentido, durante la última gala del reality confesó que, a pesar de que estaba muy feliz de haberse reencontrado con su hermana Rosita, echa de menos a Rocío Flores : “lo que me extraña es que no esté aquí Rocío. A ella le encantaría estar aquí” repetía entre la preocupación y el asombro, en una clara insinuación o reproche que no pasó desapercibido en redes sociales.

La joven, que ya ha confesado que en su día a día Olga representa la figura materna, se ha convertido en apoyo y refugio… pero en la distancia. Todo hace sospechar que Rocío no ha querido viajar hasta los cayos hondureños para sorprender a su madrastra por cuestiones meramente económicas . O tal parece después de que Nagore Robles encendiera la mecha de la mascletá al asegurar que Flores había declinado la aventura porque “no se le paga”. Una acusación que vuelve a poner de manifiesto que los intereses que mueven a la hija de Rocío Carrasco sería únicamente pecuniarios .