Estas son las novedades en libros en septiembre que no te puedes perder
El mes que pone fin al verano llega cargado de estrenos editoriales que despiertan pasiones y marcan tendencia en el mundo literario
La rentrée literaria se convierte en la ocasión perfecta para descubrir nuevas historias que ya están dando de qué hablar. Novelas que prometen convertirse en best sellers e historias para todos los gustos, septiembre trae consigo una selección de libros imprescindibles que no pueden faltar en tu biblioteca.
Sin duda, una oportunidad única para ponerte al día con las últimas novedades editoriales y elegir tu próxima gran lectura; o quizás, por qué no, encontrar ese libro que te devuelva las ganas de leer de nuevo.
El último secreto (Dan Brown)
Robert Langdon regresa con una aventura trepidante que mezcla misterio, ciencia y simbología en el corazón de Praga. Dan Brown construye un thriller lleno de giros inesperados, enigmas y persecuciones que mantienen la tensión de principio a fin. Una novela vibrante que engancha desde la primera página hasta su impactante desenlace.
Corazón de oro (Luz Gabás)
Luz Gabás vuelve con una novela que transporta al lector a la California de la fiebre del oro, un escenario de ambición, amor y supervivencia. A través de Lorién, un joven español, la autora construye una historia coral donde la lealtad y la pasión marcan el destino de sus personajes. Una obra intensa y emocionante que confirma su maestría en la narrativa histórica.
Venganza (Carme Chaparro)
Carme Chaparro cierra su trilogía Delito con un thriller impactante que combina tensión narrativa y crítica social. Venganza expone los secretos más oscuros del poder mediático español a través de una trama coral llena de chantajes, abusos y encubrimientos. Una novela adictiva y demoledora que confirma a la autora como una voz imprescindible del género.
Misión en París (Arturo Pérez-Reverte)
Misión en París revive al mítico capitán Alatriste en una aventura vibrante ambientada en pleno Siglo de Oro. Intrigas políticas, misiones secretas y duelos de honor se entrelazan en una trama donde la historia y la acción caminan de la mano. Una entrega esperada que devuelve al lector el pulso épico y literario de esta saga inolvidable.
Sigue lloviendo (Alice Kellen)
Una historia de amor y segundas oportunidades que explora las cicatrices del pasado y la fuerza de los sentimientos que nunca desaparecen. Víctor y Sara se reencuentran tras un divorcio marcado por el dolor, enfrentándose a la nostalgia, el deseo y el miedo. Una novela intensa y emotiva que cuestiona si es posible volver a amar a quien una vez nos rompió.
Amada Carlota (Marta Robles)
Marta Robles entrega con Amada Carlota un thriller intenso que combina suspense, literatura elegante y una denuncia social poderosa. El detective Tony Roures investiga la desaparición forzada de un bebé durante el franquismo, mientras se enfrenta a casos de abuso que revelan patrones de violencia y manipulación. Una novela conmovedora y provocadora que explora las heridas heredadas, el poder y la búsqueda de la verdad.
No dejes pasar la oportunidad de descubrir estas novedades literarias de septiembre que ya están conquistando lectores. Explora cada título, encuentra tu próxima gran lectura y adquiere tu libro favorito hoy mismo para sumergirte en historias que no olvidarás.
