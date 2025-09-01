Mantén tu hogar fresco y con este ventilador de torre silencioso y eficiente de Cecotec por menos de 35€
Control remoto, oscilación amplia y temporizador se combinan en el ventilador de torre Cecotec para tener aire fresco en toda la habitación
Mantener la casa fresca durante los días de calor no tiene por qué ser un quebradero de cabeza. El ventilador de torre Cecotec EnergySilence 7090 Skyline combina potencia y silencio para que notes el aire fresco al instante sin que el ruido te moleste. Su diseño elegante de 76 cm de altura se adapta a cualquier espacio, mientras que su ligereza y asa de transporte facilitan moverlo de una habitación a otra sin esfuerzo.
Con su mando a distancia, todo resulta más cómodo, cambia la velocidad, activa la oscilación o programa el apagado automático hasta 7,5 horas sin tener que levantarte del sofá. Además, su motor de cobre de alta eficiencia asegura durabilidad y un funcionamiento fiable, mientras que el modo Turbo y las aspas oscilantes refrescan rápidamente toda la estancia. Con este ventilador, la comodidad y el frescor van de la mano, cuidando también del consumo energético. Además, ahora puedes conseguirlo con descuento del 42% en PcComponentes por la Vuelta al cole.
Lo mejor de este producto
- EnergySilence Technology: aire fresco inmediato con un nivel de ruido mínimo. Perfecto para leer, trabajar o descansar.
- 3Speed Function: ajusta la intensidad del aire con tres velocidades, baja para la noche, media para uso normal y alta para esos días en los que necesitas un soplo de frescor extra.
- CoolTimer: programa hasta 7,5 horas y olvídate de apagarlo, ideal para dormir sin preocupaciones.
- Copper Engine con ThermoSafe: motor 100% de cobre de alta eficiencia, duradero y seguro.
- Rotate Wind: refresca toda la habitación.
- Total Control: mando a distancia que puedes guardar en el propio ventilador, cómodo y siempre a mano.
¿Por qué elegir este modelo?
Este ventilador transforma tu hogar en un espacio agradable. Su motor de cobre asegura durabilidad y eficiencia, mientras que el modo Turbo refresca rápidamente incluso los días más calurosos. Gracias al temporizador, puedes programarlo para que se apague solo y ahorrar energía. Además, su diseño estilizado de 76 cm de altura y colores neutros hace que pase desapercibido en cualquier estancia, mientras que su ligereza y asa de transporte facilitan moverlo de una habitación a otra.
Para quién es ideal
El EnergySilence 7090 Skyline es perfecto para quienes valoran la comodidad y el silencio, ya sea en un piso pequeño, en el salón o en la habitación durante la noche. Según opiniones en Amazon, destaca por ser silencioso, fácil de manejar y efectivo en la distribución del aire.
Disponible en PcComponentes rebajado un 42%, es el momento perfecto para hacerse con él.
El Cecotec EnergySilence 7090 Skyline combina tecnología, confort y diseño. Un ventilador que cumple con lo que promete, cuidando de tu hogar y de tu tranquilidad mientras disfrutas de aire fresco de forma silenciosa y eficiente.
