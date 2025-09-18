Los productos Dyson más deseados ahora tienen descuento (y vuelan)
Dyson celebra la vuelta al cole con descuentazos en los dispositivos que arrasan, como la Dyson Airwrap, los auriculares OnTrac o la mejor tecnología para el hogar.
¿Has dedicado las primeras semanas de septiembre a poner en orden tu vida, tu casa y tu rutina? Si es así, seguro que has identificado alguna necesidad o simplemente te has dado cuenta de que tu vida sería más fácil con un electrodoméstico nuevo. Y precisamente ahora lo puedes encontrar en la promo de ofertas de la vuelta al cole de Dyson, con los descuentos más potentes de este mes de septiembre solo por tiempo limitado.
Una aspiradora sin cable Dyson en oferta o un robot aspirador que te eche una mano en la limpieza del hogar, o quizá la Dyson Airwrap de la que todo el mundo habla en redes sociales para una melena envidiable. Lo más buscado y deseado de la marca líder en tecnología e innovación ahora tiene ofertas a las que no te vas a poder resistir. ¿Quieres fichar las mejores? Toma nota, porque las rebajas de Dyson terminan el 6 de octubre.
Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect
Las aspiradoras sin cable Dyson son conocidas en todo el mundo, y la V15 Detect está en el top ventas. Tiene tecnología pionera con un motor digital Hyperdymium™ que alcanza las 125.000 rpm y 240 vatios de potencia de succión sin pérdidas. Por si te lo preguntas, es más que suficiente para limpiar toda la casa, porque tiene 60 minutos de autonomía y la posibilidad de intercambiarla fácilmente para duplicar este tiempo.
Uno de sus puntos fuertes es la innovación en los cabezales. Por ejemplo, el Digital Motorbar™ adapta la potencia según el tipo de suelo y el Fluffy Optic™ elimina el polvo microscópico en suelos duros para que no se te escape nada. ¿Te la imaginas funcionando en tu casa? Tiene 200€ de descuento y es una de las mejores promociones de otoño.
Robot aspirador Dyson 360 Vis
Otro electrodoméstico que te va a echar una mano en la vuelta al cole es este robot aspirador Dyson que lo hace todo por ti. El Dyson 360 Vis es 6 veces más potente de cualquier otro robot, con un cepillo de doble acción que combina tres formas diferentes de limpieza (nylon suave, cerdas duras y filamentos de carbono). Además, incluye tubos laterales extensibles perfectos para bordes y esquinas.
Y desde la app de Dyson podrás activar todavía más funciones inteligentes, definir zonas, configurar horas y elegir de qué manera quieres que tu robot aspirador funcione en casa. Los descuentos Dyson 2025 son tan potentes que te lo puedes llevar por 450€ menos de lo que cuesta habitualmente, ¿a qué esperas?
Fregona eléctrica Dyson WashG1
Todo lo que nos hace la vida más fácil se cuela en los bestselleres de Dyson, y esta fregona eléctrica no puede ser menos. La aspiradora fregona Dyson WashG1 tiene un sistema de doble rodillo para limpiar hacia delante y hacia atrás en una sola pasada. Y es precisamente esa configuración la que evita que queden líneas de suciedad en el suelo.
Puede con manchas secas y húmedas, se desliza perfectamente por todo tipo de superficies y además tiene tres modos de limpieza que cubren todas las necesidades que pueden surgir en casa. Si tienes peques, con más motivo la necesitas, y en la oferta de la vuelta al cole de Dyson tiene un 35% de descuento.
Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap
No hay dispositivo para cuidar tu melena que hayas visto más que la Dyson Airwrap, porque es líder de ventas absoluto y uno de los más demandados. Es el moldeador multifunción con el que conseguirás resultados profesionales, sea como sea tu melena y en cuestión de segundos. Podrás alisar, rizar, ondular, secar, dar forma y volumen gracias a sus accesorios y sin daños por calor.
Te van a sorprender sus infinitas posibilidades, como la app de Dyson para crear tu perfil capilar personalizado. Por ejemplo, podrás personalizar el moldeador y definir tiempos de envoltura, moldeado y aire frío para que rizarte el pelo sea mucho más sencillo cada día. Rara vez ocurre, pero ahora la Dyson Airwrap tiene un descuento del 18% para que te la lleves baratísima. ¿Se te ocurre mejor manera de volver a la rutina?
Plancha de pelo Dyson Corrale
Otro básico para cuidar tu melena es la plancha Dyson Corrale en rebajas. Es la única plancha de pelo con placas de cobre flexibles que se curvan y, por tanto, permiten controlar mucho mejor cada mechón. Así, conseguirás siempre el resultado perfecto en menos tiempo, reducirás la exposición al calor y con la mitad del daño que con cualquier otra plancha convencional.
Reúne todos los puntos fuertes de la tecnología Dyson, y encima su uso es todavía más sencillo gracias a la ausencia de cables y a una batería de hasta 30 minutos. Sí o sí es para ti, tengas el pelo corto, largo, liso, ondulado o muy rizado, porque esta plancha de pelo Dyson es una de las pocas que se adaptan a tu melena (y no al revés).
Auriculares Dyson OnTrac
Por último, ¿cómo no iban a estar los auriculares Dyson OnTrac en la lista de los más deseados? Son cómodos, remasterizados y pueden presumir de tener la mejor cancelación de ruido de su categoría. Alucinarás cuando los utilices en el transporte público o fuera de casa, porque bloquean todo el ruido exterior para que te puedas centrar solo en tu música.
Los graves y agudos son una absoluta locura, pero no es lo único. Están fabricados con almohadillas muy suaves que distribuyen bien el peso, son cómodos aunque los utilices durante todo el día y encima podrás cambiar el color de las almohadillas para darles todavía más personalidad. Y lo mejor es que los auriculares Dyson OnTrac tienen un precio único en estas ofertas de vuelta al cole.
¿Tecnología para el hogar, para tu melena o para llevar tu música favorita siempre contigo? Da igual cómo aproveches las rebajas de Dyson, porque van a hacer mucho más fácil tu mes de septiembre con precios que no encuentras todos los días en sus dispositivos más vendidos y deseados. Ficha los tuyos y llévatelos a casa antes del 6 de octubre, ¡ya están volando!
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete