Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La cafetera superautomática Philips Serie 3300 con pantalla táctil y espumador de leche clásico, ahora con una irresistible oferta

Si eres de los que no son persona hasta tomarse el primer café, sabrás lo importante que es tener en casa la mejor cafetera: esta es una de ellas y ahora está al mejor precio

Ideal para casas con fumadores: un purificador baratísimo que realmente elimina el olor a tabaco

cafetera philips 3300 en oferta en Amazon
cafetera philips 3300 en oferta en Amazon Nathan Dumlao
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Te levantas por la mañana y lo primero que quieres hacer es tomarte un café. Imagina hacerlo en una cafetera superautomática de una marca consolidada, con tecnología avanzada y un resultado prácticamente de barista profesional.

La Philips Serie 3300 es una cafetera ... superautomática con todo lo que necesitas para tener el mejor café a cualquier hora y de la manera más cómoda y económica: ahora la tienes en Amazon con una superoferta al precio de 299,99€. Su precio más bajo en el último mes ha sido de 339,95€, por lo que vas a ahorrarte unos 70€, perfectos para las Navidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app