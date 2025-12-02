Suscribete a
España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La tele de Xiaomi cae un 32% en Amazon y mi salón ahora parece un cine

A veces solo hace falta un descuento inesperado para dar el salto a una pantalla grande de verdad

Mejor pantalla, mejor batería y ahora mejor precio: el Note 14 Pro me ha hecho ojitos

Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Hay decisiones que uno va posponiendo por pura pereza… hasta que el precio baja lo suficiente como para que dejen de tener sentido las excusas. Eso me ha pasado con la Xiaomi TV F de 65 pulgadas, que en Amazon cae hasta los 389€ ... después de un descuento del 39%. Para quienes llevamos meses pensando en mejorar el salón sin meternos en líos, encontrar un panel grande, nítido y con buen sistema Smart TV a este precio es casi una invitación formal a actualizarse.

