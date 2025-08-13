¿Aburrido? Aquí tienes siete juegos para PlayStation 5 a precio de derribo
Que el verano te sea más leve jugando a estos títulos imprescindibles: acción, RPG, deportes, soulslike y terror con un ahorro imposible de dejar pasar
Si pensabas que agosto iba a ser un mes tranquilo para tu PlayStation 5, es momento de cambiar el chip. Hemos rastreado las mejores ofertas en videojuegos para PS5, con títulos top a precios de auténtico derribo que combinan gráficos de nueva generación, historias inmersivas y horas infinitas de diversión.
Desde aventuras de acción hasta RPG pixelados que te llevan a épocas pasadas, esta selección está pensada para que exprimas cada minuto de tus vacaciones con lo mejor del catálogo next-gen… y sin dejar temblando tu bolsillo.
God of War: Ragnarok
Kratos y Atreus se embarcan en un viaje épico a través de los nueve reinos para impedir la profecía del fin del mundo. Con combates brutales, armas míticas y escenarios de mitología nórdica, esta secuela para PlayStation combina narrativa intensa y acción espectacular, convirtiéndose en un imprescindible para todo fan de los grandes videojuegos de aventura y acción. Compatible con PS5.
Octopath Traveler
Sumérgete en el mundo de Solistia con ocho protagonistas, cada uno con su propia historia y habilidades únicas. Este RPG combina el encanto del pixel art con escenarios en 3D para ofrecer una experiencia visual y narrativa inolvidable. Explora, decide y forja tu camino en una aventura donde cada elección cuenta.
UFC Sports 5
Vive la experiencia más auténtica de la saga con un sistema de daños ultradetallado, animaciones de sumisión más fluidas y repeticiones cinematográficas de KO que te harán sentir cada golpe. Desde combates online hasta eventos inspirados en la semana de UFC, este título para PlayStation 5 eleva el realismo y la emoción del deporte de contacto más intenso del mundo.
Bluey: El Videojuego
Atención, padres y madres, llega el videojuego de Bluey. Acompaña a Bluey y a los Heeler en cuatro aventuras llenas de juegos, exploración y risas. Visita escenarios emblemáticos de la serie, participa en minijuegos y comparte la experiencia en modo multijugador local. Ideal para disfrutar con niños y revivir la magia de Bluey en tu consola PlayStation 5.
Silent Hill 2
Regresa a la inquietante ciudad de Silent Hill junto a James en una historia de misterio, culpa y horror que ha marcado generaciones. Con gráficos en 4K, sonido envolvente y criaturas reimaginadas, esta versión para PlayStation 5 ofrece una experiencia de terror psicológico intensa e inolvidable, perfecta para quienes buscan emociones escalofriantes y narrativa profunda.
Black Myth: Wukong
Sumérgete en un mundo inspirado en la mitología china con paisajes impresionantes y enemigos desafiantes. Juega como el legendario mono heroico y desbloquea armas, armaduras y rarezas exclusivas mientras exploras un reino lleno de secretos y maravillas. Esta edición para PlayStation 5 combina acción intensa, narrativa épica y una banda sonora que acompaña cada momento de la aventura.
Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
Únete a Tanjirō Kamado y sus aliados en combates épicos contra las Lunas Superiores y revive los arcos más emocionantes del anime. Con más de 40 personajes jugables, técnicas definitivas dobles y modos de juego online y offline, esta entrega para PlayStation 5 ofrece acción intensa, estrategia y una experiencia fiel al universo de Guardianes de la Noche.
No dejes que agosto se convierta en un mes aburrido: con estos siete juegos para PS5 tienes aventuras, acción, terror y diversión para todos los gustos. Sumérgete en la épica mitología nórdica de God of War Ragnarök, recorre los caminos infinitos de Octopath Traveler II o siente el realismo extremo de EA Sports UFC 5. También puedes disfrutar de la diversión familiar con Bluey: El Videojuego o enfrentarte al terror psicológico de Silent Hill 2, cada título ofreciendo una experiencia única e inolvidable.
Explora la mitología china y sus desafíos con Black Myth: Wukong o combate a demonios junto a Tanjirō y los pilares en Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2. Aprovecha estas ofertas exclusivas y lleva tu PlayStation 5 al límite, transformando tus días de verano en pura acción y entretenimiento. Compra ahora y asegura horas de diversión con los mejores videojuegos de la temporada.
