En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Las Skechers que muchos describen como «caminar sobre nubes» y que están usando a diario sin pensar en otra cosa

Unas zapatillas muy cómodas y sorprendentes para el trote diario que bajan a 37,99€

Los Levi's 501 de toda la vida bajan un 45% y siguen siendo el vaquero más fiable que uno puede comprar

Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Si pasas el día caminando, trabajando de pie o moviéndote de un lado a otro, sabes que unas zapatillas incómodas te arruinan la jornada. Por eso las Skechers Track Scloric están apareciendo cada vez más en los pies de muchos hombres que buscan comodidad ... sin complicarse. Varias opiniones coinciden en lo mismo: «se sienten como caminar sobre nubes». Con el 46% de descuento, quedan en 37,99€, una cifra tentadora para lo que ofrecen.

