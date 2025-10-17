Cómo recuperarte más rápido después el ejercicio con ayuda de vitaminas y minerales

Sales de casa temprano, cumples con tu jornada y aún te quedan fuerzas para ir al gimnasio. Eres una persona activa, pero lo peor llega al día siguiente: las temidas agujetas, ese recordatorio de que el cuerpo también necesita recuperarse.

Lo que quizá ... no sepas es que hay suplementos naturales que pueden ayudarte a acelerar esa recuperación y reducir el malestar muscular. La proteína, por ejemplo, es la base: favorece la reparación del músculo y estimula su regeneración tras el esfuerzo. También la creatina monohidratada resulta clave para mantener la fuerza en entrenamientos intensos. Y no hay que olvidar el Omega-3, con sus reconocidas propiedades antiinflamatorias que contribuyen a un mejor bienestar general.

En este reportaje te ofrecemos cinco suplementos para la recuperación deportiva, para que el momento tras el ejercicio intenso sea mucho más llevadero, y además los resultados del mismo van a ser más evidentes.

Proteina Whey Healthy FUSION

100% Pure Whey Protein X3 combina proteína de suero exclusiva, colágeno puro y magnesio asimilado para una recuperación muscular completa y sin molestias digestivas. Su fórmula de alta pureza favorece el aumento de masa muscular limpia y mejora el rendimiento en cada entrenamiento. Desarrollada por Laboratorios Fersa Ibérica, garantiza calidad certificada y máxima satisfacción.

Creatina monohidratada WeightWorld

El Monohidrato de Creatina de WeightWorld ofrece 270 comprimidos para 3 meses de uso, aportando 3000 mg de creatina activa al día para mejorar el rendimiento y la fuerza muscular. Es ideal como complemento pre y post entreno, apto para deportistas y mayores de 55 años. Su fórmula vegana, sin alérgenos ni aditivos, cumple con los estándares GMP y refleja los más de 18 años de experiencia de la marca.

Omega-3 2000mg para deportistas WeightWorld

Las cápsulas de Omega 3 de WeightWorld aportan 2000 mg de aceite de anchoa con 660 mg de EPA y 440 mg de DHA por dosis, favoreciendo la salud del corazón, el cerebro y los triglicéridos. Elaboradas con aceite de pescado sostenible y vitamina E natural, ofrecen un suministro de 4 meses sin olor ni sabor. Su fórmula pura, sin OGM, gluten ni lactosa, refleja los más de 18 años de experiencia y compromiso responsable de la marca.

Cereza ácida Montmorency Cherry

La cereza ácida, especialmente la variedad Montmorency, es muy valorada en el ámbito deportivo por su capacidad para acelerar la recuperación muscular y reducir la inflamación tras el ejercicio intenso. Estas cápsulas ofrecen 6400 mg por dosis de extracto concentrado de cereza ácida, maximizando sus beneficios sin azúcares ni calorías añadidas.

Extracto de cúrcuma (Curcumina) PROWISE

La curcumina ayuda a disminuir la inflamación y el daño oxidativo tras el ejercicio. Las cápsulas de cúrcuma de Prowise Healthcare combinan 1340 mg de cúrcuma orgánica con jengibre y pimienta negra para maximizar la absorción de curcumina y potenciar sus beneficios antiinflamatorios. Su fórmula 100% natural, vegana y libre de alérgenos garantiza pureza y sostenibilidad.

Recuerda que la recuperación tras el ejercicio no empieza ni termina con estos suplementos. Son una ayuda para que vuelvas a estar en marcha, pero han de combinarse con un buen descanso, hidratación, nutrición y constancia. Los suplementos pueden ser un buen aliado si se usan con cabeza, pero nunca deben sustituir unos buenos hábitos de vida.