Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La plancha de pelo ghd Max con descuento que está arrasando en el Amazon Prime Day

Disfruta de un pelo más brillante y con menos encrespamiento con un descuento del 17% gracias a los Prime Day de Amazon

Soundcore de Anker Q30, auriculares inalámbricos con cancelación de ruido por solo 49,99€

Plancha de pelo profesional ghd max
Plancha de pelo profesional ghd max Valerie elash
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Estás cansada de que tu pelo sufra encrespamiento y necesitas un mejor alisado? Puede que, entonces, lleves un tiempo queriendo comprar una plancha de pelo profesional que te dé unos resultados como si de salón profesional se tratara. Y estabas esperando una ... buena oferta. Ese momento ha llegado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app