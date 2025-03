Los beneficios de usar discos desmaquillantes reutilizables para tu piel y para el medio ambiente

Desmaquillarnos, limpiarnos la cara y aplicar tónicos, sérums y cremas es una rutina que realizamos, o deberíamos realizar todos los días. Tenemos la costumbre de comprar esos enormes paquetes alargados de discos desmaquillantes de algodón y utilizar al menos 1 para retirar los restos de máscara de pestañas o la raya de ojos y otro para aplicar el tónico.

Por tanto, cada una de nosotras utilizamos una media de dos algodones diarios, multiplicado por 365 días al año y por todas las personas que los utilizan, echa cuentas…. Con esta práctica y con muchas otras, como el uso de bastoncillos para los oídos o toallitas desmaquillantes o húmedas, contribuimos a la generación masiva de residuos. Por ello, debemos buscar alternativas y dejar a un lado los productos de un solo uso y optar por aquellos reutilizables.

Hace unos años, el uso de este tipo de productos orgánicos y respetuosos con el medio ambiente no estaba tan extendido y encontrarlos, podría resultar en ocasiones misión imposible. Sin embargo, ahora que somos más conscientes del impacto que tienen nuestras rutinas y costumbres en el medio ambiente, la demanda de productos orgánicos y reutilizables en el mundo de la cosmética ha sufrido un incremento notable. Y es por esto que las principales tiendas de cosmética se han puesto las pilas y han decidido incluir en su catálogo de productos alternativas eco-friendly.

Los discos desmaquillantes reutilizables, son en concreto una alternativa con miles de beneficios, ya que no solo contribuyen en reducir la generación de residuos, sino que en su mayoría utilizan algodón orgánico en su composición y en cuanto a la relación calidad-precio superan con creces a los de un solo uso. Por tanto, ya no tienes excusas para no utilizarlos. A continuación, vamos a ofrecerte varias alternativas para que escojas la que más te convenza.

4 discos desmaquillantes reutilizables Moully

Si todavía no has probado los discos desmaquillantes reutilizables, esta opción es perfecta para ti ya que el pack incluye 4 unidades para que puedas probarlos y adentrarte en este mundo. Están fabricados con tela de algodón orgánico de alta calidad libre de BPA, apta para todo tipo de pieles, incluso la de los más pequeños.

Los podrás utilizar para retirar los restos de maquillaje del rostro al final del día o para aplicar el tónico equilibrante. Son capaces de aguantar hasta 200 lavados y tras ello, no dejarán de ofrecer esa suavidad inicial.

16 discos desmaquillantes reutilizables Bambau

Una vez que los hayas probado y te hayas enamorado de este producto, podrás decantarte por esta opción que incluye 16 discos; 12 de ellos suaves y 4 de felpa. Están fabricados con fibra de bambú que aporta una suavidad extraordinaria al tacto con la piel.

Tienen el mismo tamaño que los discos de algodón desechables por lo que no tendrás problema para guardarlos en tu neceser y llevarlos allá donde vayas. Incluye una bolsita de algodón para lavarlos en la lavadora y utilizarlos durante mucho tiempo.

Discos desmaquillantes reutilizables con caja de bambú

Otra de las opciones que más nos convence es este pack que incluye 18 discos reutilizables y una caja de bambú para colocarlos. Están fabricados con algodón orgánico, lo que significa que no se utilizan pesticidas ni fertilizantes sintéticos para su cultivo, respetando en todo momento el medio ambiente. Ofrecen un tacto suave por lo que podrás utilizarlos por todo el rostro incluida la zona de los ojos.

Se pueden lavar en la lavadora utilizando programas de hasta 60º de temperatura para terminar con la suciedad y volver a utilizarlos como si estuvieran nuevos. Además, incluye una caja de bambú para tenerlos colocados y ordenados en el baño y una bolsita de algodón para meterlos en la lavadora juntos y que no se pierdan.

20 discos desmaquillantes reutilizables Greenzla

Si ya eres toda una experta en este tipo de discos reutilizables y has decidido utilizarlos para siempre, este pack de 20 unidades es el adecuado para ti. Están fabricados de algodón orgánico 100% y son biodegradables, por lo que una vez quieras desecharlos solo tendrás que tirarlos al cubo de la basura compostable. Gracias a la suavidad que ofrecen, estos discos son adecuados para todo tipo de pieles incluso las más secas o sensibles.

Se pueden lavar en la lavadora para retirar cualquier tipo de suciedad, incluida el maquillaje más duradero. Para ello, podrás utilizar la bolsa de algodón incluida en el pack y así, no se te mezclarán con el resto de la ropa. También incluye una cajita redondeada para poder almacenarlos ordenadamente.

