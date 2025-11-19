Columbia firma los zapatos de senderismo al 48% que muchos veteranos llevan años usando sin cambiar

Si llevas tiempo haciendo senderismo, sabrás que hay marcas que uno acaba usando porque funcionan. Y Columbia es una de esas firmas que, sin hacer ruido, lleva años equipando a senderistas veteranos que no necesitan «lo último», sino algo que aguante barro, lluvia, kilómetros ... y piedras… sin dramas. Por eso sorprende ver las Columbia Konos TRS Outdry a 63€ en Amazon con un 48% de descuento, un precio más propio de zapatillas urbanas que de calzado diseñado para montaña.

Por qué estas Columbia llevan años siendo un «caballo de batalla» para senderistas experimentados

El secreto está en el equilibrio. Columbia no busca que estas Konos TRS sean las más rígidas ni las más técnicas del mercado, sino un modelo todoterreno que rinde bien en casi cualquier ruta. Su entresuela Techlite+, combinada con el sistema Omni-Max Plus, se nota desde el primer sendero: absorben bien los impactos y no machacan la planta del pie en rutas largas, que es lo que más suelen agradecer quienes llevan años en esto.

La parte superior también está muy bien resuelta. La malla técnica con refuerzos sin costuras es ligera, aguanta enganchones y, sobre todo, no se siente «plástica», algo que ocurre en modelos baratos. Y lo importante: vienen con tecnología Outdry, que es la impermeabilidad propia de Columbia. No es esa membrana que te cuece el pie; aquí puedes pisar charcos o caminar con llovizna durante horas sin acabar con el calcetín empapado.

En terrenos mixtos es donde realmente destacan. La suela Adapt Trax tiene muy buen agarre tanto en roca húmeda como en sendero suelto, y el Navic Fit System bloquea el mediopié de forma natural, evitando esa sensación de que el pie «baila» en descensos o terrenos inclinados. Son detalles que se valoran mucho cuando ya has gastado varios pares y sabes qué cosas marcan la diferencia.

Por lo que cuestan ahora, se convierten en una de las compras más sensatas para quien busque unas zapatillas de montaña fiables para toda la temporada sin dejarse lo que valen modelos de gama alta. Y sí: este es justo el tipo de chollo útil, duradero y con sentido que solemos destacar en la sección Favorito de ABC cuando una oferta merece verdaderamente la pena.