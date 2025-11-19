Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Columbia firma los zapatos de senderismo al 48% que muchos veteranos llevan años usando sin cambiar

La prueba definitiva de que no hace falta gastar una fortuna para tener calzado serio de montaña

Amazon desata el caos en su Black Friday anticipado: 12 chollos que bajan hasta un 60%

Columbia firma los zapatos de senderismo al 48% que muchos veteranos llevan años usando sin cambiar
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si llevas tiempo haciendo senderismo, sabrás que hay marcas que uno acaba usando porque funcionan. Y Columbia es una de esas firmas que, sin hacer ruido, lleva años equipando a senderistas veteranos que no necesitan «lo último», sino algo que aguante barro, lluvia, kilómetros ... y piedras… sin dramas. Por eso sorprende ver las Columbia Konos TRS Outdry a 63€ en Amazon con un 48% de descuento, un precio más propio de zapatillas urbanas que de calzado diseñado para montaña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app