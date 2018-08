Vida sana «Tomar el sol con crema no aumenta tu vitamina D» La nutricionista Myriam Belmar explica cómo tener un nivel adecuado de este nutriente

También llamada calciferol, la vitamina D es uno de los nutrientes imprescindibles para absorber el calcio, tan importante para la buena salud de los huesos y de los dientes. Se trata, por tanto, de una vitamina necesaria para la salud que llega al organismo fundamentalmente gracias a la exposición del sol.

Sin embargo, según Myriam Belmar, médico especializada en endocrinología y nutrición, cada vez son más los pacientes que llegan a su consulta alarmados porque su analítica de sangre les delata un déficit de esta vitamina. «No es una epidemia, y aunque es muy importante mantener unos niveles correctos de este nutriente no hay que alarmarse. Es muy común que tengan un 80% de déficit. Cada vez se detecta más, pero porque también se investiga más al respecto y se conoce que disponer de poca vitamina D puede implicar pérdida de densidad ósea, problemas de huesos, osteoporosis, e, incluso, según parecen señalar algunos estudios recientes, cáncer, diabetes e hipertersión arterial».

Explica que aunque España se caracteriza por ser un país con muchos días de sol, «la polución provoca que los rayos utravioleta no lleguen de forma adecuada a nuestra piel, a lo que se suma el sedentarismo o el excesivo trabajo que hace que las personas estén cada vez más tiempo encerrados bajo un techo, situaciones que no permiten la absorción adecuada de la vitamina D».

Para tener un nivel adecuado «hay que tomar el sol», matiza. Asegura que muchos pacientes consideran que tumbándose en la playa ya aumentan su nivel de esta vitamina, pero no es así. «Tomar el sol con crema solar no permite la absorción de este nutriente porque amortigua la radiación un 90% y no se sintetiza, ni tampoco si caminamos vestidos dando un paseo bajo el sol. Es necesario tener cuanto menos ropa mejor —bañador, es una buena opción— y estar desprovistos de crema al menos durante 20 minutos. Para que no resulte dañino para la piel, lo recomendable es hacerlo a primeras horas de la mañana para poder echarnos crema posteriormente».

Otra forma de añadir esta vitamina al organismo es a través de la alimentación, mediante la ingesta de salmón, caballa, aceite de hígado de bacalao, queso, hongos o yema de huevo. «También se puede comprar en la farmacia suplementos en forma de gotas, comprimidos o ampollas. Son muy útiles porque contienen 25.000 unidades en un solo bote y al ingerir dos tomas, el organismo tiene suficiente vitamina D como para un mes», explica esta nutricionista.

Las personas con mayor riesgo si no tienen esta vitamina son los ancianos, los obesos, los bebés y las personas de piel oscura, que tienen menor capacidad para sintetizarlo.