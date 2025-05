La aplicación que debes tener en tu móvil para que tu bebé duerma del tirón

¿Acabas de ser madre y no duermes? ¿Tu bebé tiene el horario cambiado? ¿Vas a trabajar todos los días con ojeras porque tu hijo se despierta cada hora y no consigues que duerma? El mundo de la crianza no es fácil. Y la falta de descanso es algo por lo que pasan casi todas las familias.

«Hay que crear una rutina de sueño que poco a poco vaya estableciendo hábitos de sueño», explica a ABC Ignacio Valledor, cofundador y CEO de Lullaai, la aplicación que ayuda a las familias desde el embarazo hasta los primeros años del bebe ayudando a su descanso, así como su bienestar físico y mental.

Para quienes no os conozcan: ¿qué es Lullaai y quién está detrás de este proyecto?

Lullaai es una 'app' que ayuda con el bienestar de la madre y el bebé. Empezamos ayudando a los padres a gestionar el sueño de sus bebés y, después de hablar con más de 5.000 familias, nos hemos dado cuenta que hace falta alguien que acompañe durante todo el proceso de la maternidad.

Detrás del proyecto estamos los cuatro fundadores y más de 11 profesionales. Amelia Hunter, es una especialista en sueño infantil y ha ayudado a muchas familias a conseguir el bienestar con sus bebés. Viendo lo necesario qué es esto hoy en día, decidimos digitalizar esta solución para que estuviera al alcance de todas las familias.

Además debido a la trayectoria que llevamos hemos tenido mucho apoyo tanto de Google, tras pasar en 2021 por el programa específico enfocado en salud y bienestar Growth Academy: Health & WellBeing de Google for Startups, como Techstars, una de las grandes aceleradoras americanas.

¿En qué consiste el método Lullaai?

Nos conocen por el sueño y sin duda es en lo que más hemos ayudado a las madres, ahora además estamos dando bienestar emocional. El Método Lullaai consiste en ayudar a los padres con la crianza de sus bebés, en lo que es muy importante el sueño. Tanto en el sueño como en el resto de aspectos de la crianza, nosotros no queremos imponer una forma de hacer las cosas. Somos muy respetuosos con la forma que tiene cada familia de entender la crianza.

Nosotros damos herramientas a los padres, a base de planes, y más importante aún, los acompañamos en cada momento. De esta manera nos consultan dudas o modificamos el plan inicial, para recuperar el bienestar en su bebé y su familia.

¿Cómo funciona la aplicación? ¿Qué servicios ofrece?

La aplicación tiene tres aspectos principales. El más importante es que cuentas con una coach que te asignamos, que entiende tu situación y tus necesidades. Siempre está disponible a través del chat y esto nos permite crear un espacio de confianza con los padres, que ayuda mucho en la relación.

Además contamos con contenido de calidad redactado por expertos y una suite musical que ayuda mucho a la relajación del bebé por la noche. Todos estos sonidos han sido creados por musicólogos y animo a probarlos porque relajan a los bebés más de lo que uno puede pensar.

¿Y quienes son los profesionales que ayudan a los padres con el sueño de los bebés?

Contamos con varios perfiles, siendo el más importante el de psicólogos. Nuestras psicólogas tienen una formación muy completa y son una parte muy importante de la atención de Lullaai. Además contamos con matronas, para el período del embarazo y siempre tenemos detrás alguna ginecóloga o pediatra, tanto para dar consejo como resolver dudas de los padres.

Cómo es el sueño de un bebé: ¿por qué no duermen del tirón?

Es una cuestión de hábitos. Es importante habituar al bebé a tener hábitos de sueño que sean compatibles con el bienestar de la familia. Aquí cada familia tiene una forma de entender esto, y quiere una forma diferente de educar a su bebé. Desde los 0 a los 4 meses damos pautas generales, tanto de salud como de bienestar, y entre los 4 y los 6 meses ya se pueden crear hábitos de sueño.

Aquí enseñamos a los padres la mejor forma de hacer los pasos de la cama a la cuna, consejos para que descansen bien haciendo colecho o cómo hacer para que los niños más mayores duerman de manera independiente en su habitación.

El objetivo es que cada familia esté contenta con este proceso tan bonito qué es la maternidad o paternidad.

¿Y realmente se puede lograr que el bebé duerma y que los padres descansen durante varias horas?

Sí, ¿tan sólo tienes que preguntar a muchas de nuestras familias! Pues hay que crear una rutina de sueño que poco a poco vaya estableciendo hábitos de sueño.

En España, las horas son una de las razones principales por las que los bebés no duermen toda la noche. Además si creamos una rutina concreta, poco a poco nuestro bebé va entendiendo que es la hora de acostarse.

Sabemos que esto no es fácil, ¡casi todo el equipo de Lullaai lo ha sufrido! En el contenido de nuestra 'app' lo explicamos paso a paso y damos toda la información necesaria para conseguir que nuestro bebé duerma toda la noche. Si necesitas ayuda, tienes a las coaches.

¿Por qué es tan importante el descanso, tanto de padres como de bebés?

Tener un buen descanso es fundamental para el bienestar de toda la familia. Se está investigando mucho el sueño de los bebés en los últimos años y todos sabemos lo mal que sienta no descansar.

Dormir bien es fundamental para el desarrollo del bebé y es uno de los comentarios más comunes de los padres que pasan por Lullaai. De repente cuando su bebé duerme bien, se encuentra mucho más feliz, menos irritable y notan una mejoría importante en su desarrollo, interactúa mucho más y aprende más rápido. Esto lo están ahora respaldando mucho estudios, pero todos sabemos que para empezar bien el día y sentirse bien, lo primero es dormir bien.

