Cuánto dinero regalar en una boda o Primera Comunión

Los meses de mayo y junio son por excelencia las fechas preferidas para celebrar comuniones y bodas. Cuando llega una invitación a una de estas ceremonias, uno de los dilemas principales es concretar cuánto gastarse en el regalo. Si este es su caso, siento decirle que no hay reglas concretas al respecto. Según apunta Marina Fernández, directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo , este asunto «no es cuestión de protololo, no hay normas escritas al respecto porque en protocolo, precisamente, no se habla de dinero. Se trata de una cuestión que viene más bien determinada por las costumbres y tradiciones marcadas por la familia y la cultura de la localidad en la que se reside. No se celebra del mismo modo una Primera Comunión en Andalucía que en Galicia o en Miami».

No obstante, en un intento de ir aclarando ideas, y cifras económicas, el mejor consejo es, según esta experta, recabar la mayor información posible. «Si se tiene mucha confianza con los padres del niño que va a recibir la primera Comunión, o con los contrayentes de la boda, lo mejor es preguntar directamente qué regalo les gustaría recibir. Si se trata, por ejemplo, de la Comunión del amiguito de nuestro hijo del que solo conocemos a los padres de un "hola y adiós" a la puerta del colegio, lo más adecuado es buscar cómplices, otros padres conocidos que también estén invitados y con los que nos atrevamos a preguntar sobre el regalo, aunque sea con la excusa de no comprarle lo mismo . Si nos dicen con qué piensan obsequiarle se puede hacer un cálculo de lo que se van a gastar, y proceder. Esto mismo, preguntar a otros invitados, es aplicable igualmente para una boda».

También es aconsejable investigar —gracias a internet esta labor es muy sencilla— el nombre del lugar donde van a celebrarlo para saber cuánto cuesta el cubierto por persona en el restaurante. «Lo adecuado es dar siempre algo más de dinero del coste del cubierto, con el objetivo de pagar el plato y que los anfitriones puedan tener algo más de dinero para ellos —advierte Marina Fernández—. Para establecer este porcentaje de más, tampoco hay reglas escritas , pero lo que sí hay que tener en cuenta son varios factores como la cercanía con los anfitriones, si somos testigos o no de la boda, padrinos del niño de la Comunión..., o aspectos como si ha sido necesario desplazarse desde otra ciudad para acudir a la celebración, gastarse dinero en la reserva de un hotel...».

Hay familias que cuando celebran su propia ceremonia —ya sea bautizo, Comunión o boda— anotan al lado de su lista de invitados lo que les ha regalado cada uno. Este "archivo" puede resultar muy valioso para corresponder del mismo modo , o parecido en cuantía de dinero, cuando se recibe alguna invitación y hay que plantearse qué regalar: "si tus tíos te dieron x por tu Primera Comunión, ahora daremos x a tu primo; si te regalaron un juguete, pues le regalamos un juguete", etc. Eso sí, siempre hay que pensar en la cantidad de años que han pasado para tener en cuenta que el coste de la vida no es el mismo.

Aún así, hay ocasiones en que en la misma invitación, los anfitriones aportan una cuenta bancaria en la que realizar un desembolso de dinero como regalo o una lista de regalos de boda. «Si es así, lo mejor es no complicarse la vida en buscar otras opciones de regalo y aceptar esta recomendación», apunta Marina Fernández, de la Escuela Internacional de Protocolo.

Tendencias en bodas para este año Las bodas se han vuelto a restablecer tras el parón de la pandemia . La vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones han implicado un mayor número de eventos y actos sociales y por ello, un incremento en la demanda de los servicios que un acto de estas características conlleva. Desde el vestido de la novia, el traje del novio, las flores, la música, la decoración del sitio, el banquete, los regalos, los vestidos de los invitados, el servicio de organizador de bodas, todo lo relacionado con las ceremonias ha vuelto a activarse con la llegada de la “nueva normalidad”. Desde El Corte Inglés , aseguran que la tendencia que se observa es muy positiva, ya que en estos meses se celebrarán las bodas que tuvieron que aplazarse por la pandemia y las que se organicen previstas para este año 2022. En cuanto al estilo y la moda en vestidos para este 2022, desde esta organización destacan desde las novias más clásicas hasta las más modernas, pasando por las flamencas, las novias tradicionales, las más contemporáneas, las románticas, las silvestres, e incluso las novias con inspiración histórica, retro o vintage. Una de las tendencias al alza es la llamada “slow wedding”. Antes de la pandemia ya se hablaba de las ´slow wedding´, las bodas que se viven sin prisa, que son naturales, sencillas y muy personales . Tras un tiempo en que las bodas íntimas han sido las protagonistas obligatorias por las restricciones derivadas de la pandemia, el gusto por ellas prevalece. Si miramos hacia atrás, al pasado más reciente, las bodas íntimas y familiares, que por circunstancias se presentaron como la alternativa más segura para celebrar el “Sí, quiero”, han afianzado un concepto de ceremonia. Las bodas íntimas guardan muchos puntos en común con las slow weddings, esas celebraciones que se disfrutan hasta el último minuto del día. Un detalle que está muy de moda este año son las flores preservadas y secas. Hace no demasiado tiempo, las flores naturales eran las favoritas. Llevar un ramo de novia de flores frescas y de temporada siempre son un acierto y un guiño a nuestro entorno. Sin embargo, salirse de la norma siempre es un camino apetecible y en este caso este el camino alternativo que se nos presenta conduce hacia una opción versátil, deliciosa y muy de las bodas que vienen. Hablamos de los ramos de novia de flores preservadas y los ramos de novia de flores secas. Aunque otra tendencia que acumula cada vez más adeptos es aquella que combina los tres tipos de flores, plantas y hierbas : las frescas, las preservadas y las secas. Reunirlas a todas en un mismo ramo puede dar lugar a composiciones llenas de vida y de artesanía. Además, es una manera de encontrar una combinación perfecta y duradera que, además, resulte más económica. Por otro lado, al secarse por completo, pasada la boda, se presta ideal para alargar su vida como elemento decorativo del nuevo hogar. Y a la hora de hacer el regalo, los invitados los tienen siempre muy fácil con el servicio de Bodamás de El Corte Inglés. Pueden hacer desde el regalo online, accediendo al buscador de novios de El Corte Inglés en el enlace de la página web, introduciendo el nombre y apellido del novio o la novia y eligiendo el artículo de su lista de boda para tramitar el pedido.

