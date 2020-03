Coronavirus «Llevar a los niños con los abuelos debe ser ahora la última opción» Los expertos en gerontología alertan de que los mayores, más si tienen enfermedades respiratorias, renales o de corazón, son un grupo de riesgo frente al coronavirus

Los abuelos siempre están dispuestos a echar una mano a sus hijos, más si se trata del cuidado de los nietos. «Sin embargo, ante el cierre de los colegios por la propagación del coronavirus, los padres deben barajar cualquier opción antes de llevar a los niños con los abuelos», tal y como apunta Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. «Los mayores son un sector de la población muy vulnerable, sobre todo si tienen su sistema inmunológico débil o padecen algún tipo de enfermedad respiratoria, renal o de corazón».

Francisco Tarazona, vocal clínico de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), añade que las relaciones de los mayores y los niños son muy positivas «pero cuando las condiciones de salud lo permiten». Recomienda, antes de llevar a los niños con los abuelos, analizar si los mayores están sanos o no, aunque alerta de que el contagio «siempre es posible».

También destaca que es importante tener en cuenta si el niño va a un colegio donde ha habido algún caso de coronavirus y, en ese caso, «es mejor evitar todo contacto con los abuelos. También si alguno de los dos presenta síntomas».

Sacramento Pinazo insiste y hace una llamada a la responsabilidad de los padres para que asuman su parentalidad siempre que sea posible «y no dejen que los abuelos, por su buena voluntad cuiden en estos precisos momentos de los niños para que los padres no se gasten dinero en contratar a una canguro o tengan que quitarse unos días de vacaciones por no ir a trabajar».

