Esto es lo que te espera si das a tu hijo todo lo que pide Javier Urra explica cuáles son los principales errores que cometen los padres

Laura Peraita SEGUIR Actualizado: 21/12/2020 18:50h

El psicólogo forense Javier Urra empezó escribiendo libros para el Consejo General del Poder judicial, tratados de psicología forense, manuales sobre educación como «El pequeño dictador», entre muchos otros. Actualmente, a sus 62 años ha sorprendido a sus seguidores con un cuento: «Dani quiere mandar».

¿Por qué un cuento?

Por edad. Y por abuelo. Me parecía bonito escribir un cuento para que los niños perciban que ser un déspota es muy malo para él y para los que le rodean. Tienen que entender que si actúan así, los que le rodean no le van a querer, no le van a admitir. Toda acción que permita educar es buena.

¿A partir de qué edad se pueden poner normas a los

