Gafas de sol, desde el primer año El cristalino no actúa como filtro protector hasta los 12 años y los daños causados por la radiación ultravioleta en los ojos son acumulativos y permanentes

Los adultos utilizan gafas de sol para proteger sus ojos de la radiación solar. En cambio, no ocurre lo mismo con los más pequeños cuya estructura ocular está en pleno desarrollo y el cristalino todavía no actúa como filtro protector. Por eso, no proteger su vista puede desembocar en daños irreversibles en la edad adulta.

Vissum, clínica española de oftalmología, realiza periódicamente campañas de divulgación sobre los riesgos que la exposición solar supone en la visión de los niños. Según su última información, los principales elementos que hay que tener en cuenta son:

- Los niños están más expuestos a los peligros del sol. El uso de sombrillas en playas y piscinas es necesario, pero no suficiente ya que mantienen un 35% de la radiación solar.

- Proteger a los niños con una gorra no es suficiente. Para protegerles de las emisiones indirectas y periféricas, son imprescindibles gafas de sol.

- En días nublados, el uso de gafas de sol resulta igualmente necesario porque los rayos solares pueden causar daños.

- Las horas centrales del día no son las más peligrosas para la salud visual, aunque sí para la piel. Los principales efectos de la radiación solar sobre la vista se producen al amanecer y al atardecer.

- Los ojos tienen memoria, igual que la piel. Los daños causados por la radiación ultravioleta en los ojos son acumulativos y permanentes.

- Las gafas de sol deben adquirirse siempre en ópticas y deben llevar el sello de calidad.

