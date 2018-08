Seguridad, actividades y convivencia, todo lo que debe tener un camping familiar Es muy importante que todos los miembros de la familia tengan la oportunidad de distraerse con animaciones ajustadas a su edad durante las vacaciones

La idea de ir de camping ha cambiado y se ha convertido en una opción muy interesante y diferente para las familias con niños. Para que un camping sea familiar debe cumplir los requisitos de seguridad, convivencia entre vecinos y contar con actividades para niños de todas las edades, jóvenes y personas mayores.

En vacaciones, «los padres lo que quieren es que toda la familia esté a gusto y que los niños no den la tabarra», afirma Fernando Fenollosa Mateu, propietario y gerente del camping Torre la Sal 2, situado en la costa mediterránea de la provincia de Castellón y al lado del Parque Natural del Prat de Cabanes. Es muy importante que durante la estancia cualquier miembro de la familia tenga la oportunidad de distraerse con las actividades propias de su edad. Un valor añadido es que las mascotas están permitidas en el camping a excepción de la estancia en Bungalows. Allí los niños cuentan con multitud de actividades, desde discoteca, parque infantil con constantes actividades, colchonetas hinchables y varias pistas de fútbol, tenis y pádel incluidas en el precio de la parcela o bungalow a excepción del gimnasio y el minigolf.

Estas instalaciones son perfectas para que los niños estén entretenidos durante su estancia en el camping y convivan y hagan amistad con otros vecinos que veranean allí. No obstante, «el parque infantil no es una guardería. Aunque haya monitoras en cada actividad, los padres no deben dejar a los niños solos. Lo que no puede ocurrir es que cuando un niño acabe una actividad quiera ver a sus padres y que no estén», explica Fernando.

«Aquí vienen muchas familias con bebés. Y ellos son los que van a fidelizar a los padres porque son los niños los que hacen ir a los padres donde ellos quieren. Además, en Torre la Sal 2, saben que sus hijos están participando en actividades ajustadas a su edad», afirma el propietario.

«Muchos niños hacen pandilla con otros vecinos de su edad y pisan la parcela para comer, dormir y poco más» Fernando Fenollosa , Propietario y gerente del camping Torre la Sal 2

Para mayor control en todo el entorno del camping, Torre la Sal 2 otorga una pulsera identificativa a los clientes y hay vigilantes en los puntos de entrada y salida del mismo. Gracias a esto, los niños con edades a partir de los 10 años pueden disfrutar de todas las instalaciones sin necesidad de supervisión de los padres. «Muchos niños hacen pandilla con otros vecinos de su edad y pisan la parcela para comer, dormir y poco más», afirma Fernando Fenollosa.

El camping tiene dos partes diferenciadas: una pegada a la playa y otra un poco más alejada de la costa que cuenta con tres piscinas, campos de fútbol, zonas deportivas e, incluso, una plaza de toros. Fenollosa destaca que «una de las curiosidades es que los clientes prefieren reservar en la parte que no da a la playa cuando lo normal y natural en un camping de playa es que la gente prefiera esta parte. Esto ocurre porque las familias con niños o jóvenes prefieren la otra zona por la cercanía de las instalaciones que hay para ellos».

Aunque en verano la oferta esté dedicada en su mayoría a las familias con niños y jóvenes, en invierno se encuentra repleto de personas mayores y, sobre todo, alemanes, holandeses y franceses. El camping, que fue el primero que consiguió la categoría de 5 estrellas en la Comunidad Valenciana, también cuenta con actividades dedicadas a este colectivo. «Organizamos excursiones a lugares de interés turístico cercanos al camping y tienen multitud de actividades deportivas adaptadas a su edad», explica el propietario y gerente de Torre la Sal 2.

Una característica «muy importante» del camping, según Fernando Fenollosa, es que cuentan con árboles de hoja caduca para que en verano hagan sombra en las parcelas y en invierno dejen pasar el sol que vienen buscando los extranjeros a España.

«Mucha gente piensa que un camping es un descampado en el que pones una tienda, hay unos servicios y nada más. Sin embargo, muchos campings tienen más nivel que muchos hoteles de 5 estrellas», argumenta Fenollosa.