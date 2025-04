El nuevo mini vestido de Zara de la Reina Letizia para su noche de chicas en Mallorca

Durante su estancia en Mallorca, la Reina Letizia, ha sido una vez más el centro de atención de todos los focos. Pero no solo ella, sino también sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina emérita doña Sofía, que la acompañaban en una velada especial por Palma de Mallorca el pasado domingo siete de agosto.

Doña Sofía, Doña Letizia, la Infanta Sofía y la Princesa Leonor en el mercadillo de Sagrera Gtres

En ausencia del Rey Felipe VI, que se encontraba en Colombia debido a la toma de posesión del nuevo presidente Gustavo Petro, la realeza femenina aprovechó para para salir del palacio de Marivent y disfrutar de una cena en uno de los más prestigiosos restaurantes de la isla balear: Beatbik. Local en el que disfrutaron de la experiencia y del que salieron alrededor de media noche.

Una vez habían cenado, se dejaron ver caminando por el mercadillo del paseo de Sagrera con unos estilismos muy destacables, sobre todo en el caso de doña Letizia, que acostumbrada a estilismos de largo midi mas recatados, en esta ocasión escogió un mini vestido corto de Zara muy favorecedor.

Vestido de Zara Zara

La prenda de la marca 'low cost' (que cuesta menos de 30€) es un vestido camisero de estampado rosa que ha sido todo un 'best seller' este verano, agotándose en la web de la firma en numerosas ocasiones. De manga larga y con un cinturón acentuando la cintura, dejaba lucir las morenas y estilizadas piernas de la Reina, y además, resaltaba el calzado estrella de su zapatero: las alpargatas. Elegidas a conjunto con el color del vestido y anudadas al tobillo de la marca Clooui. En la mano acompañaba el look con un bolso también conjuntado con estampado de tela de lenguas y correspondiente a la marca Feel Mallorca.

Y muy en sintonía con su madre, las pequeñas de La Casa Real vestían también vestidos cortos y alpargatas de cuña alta para la ocasión. La Infanta escogió un vestido blanco fiel a su estilo, mientras que la Princesa escogía un mono anudado en un lateral, de estampado azul muy vivo que ya había llevado con anterioridad en para su primera cena en Mallorca un año antes. La Reina emérita, por el contrario, era la única que vistió un conjunto de chaqueta y pantalón largo muy colorido, pero, como el de todas, en un 'outfit' perfecto para las noches veraniegas en la isla.