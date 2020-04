Victoria Beckham, duramente criticada tras aplicar un ERTE a sus empleados La diseñadora ha decidido acogerse al plan de rescate del Gobierno británico, para sorpresa de muchos

Victoria Beckham, que cumplía hace tan solo unos días 46 años, asegura haber pasado «la peor semana de su vida» por el aluvión de críticas que ha recibido tras conocerse que se ha acogido al plan de rescate del Gobierno británico para suspender a 30 de sus trabajadores durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Lo ha hecho, tal y como señala el «Daily Mail», a pesar de que la fortuna de la familia está valorada en más de 335 millones de libras.

«Lo siento, este plan de rescate no era para millonarios como tú» espetó el polémico presentador de «Good Morning Britain», Piers Morgan, al tiempo en que le preguntaba desde su programa «cuándo se publicaría en Instagram el próximo vídeo de los Beckham bebiendo vino caro o presumiendo de su mansión». Y es que, coincidiendo con su cumpleaños, la mujer de David Beckham celebró una especie de fiesta virtual desde su mansión de Cotswolds.

No obstante, una fuente del entorno del entorno de la diseñadora asegura que esta cuenta a sus amigos que «a pesar de su cumpleaños, ha sido la peor semana de su vida y no cree que sea justo que la critiquen por algo que muchas empresas y negocios están haciendo. No creía que la reacción fuera a ser tan dura».

Según han podido conocer a través de una carta oficial los 30 trabajadores despedidos, recibirán su sueldo en un 80% por parte del Gobierno y en un 20% por parte de la empresa de moda. Los afectados pertenecen al departamento de marketing, atención al cliente y al personal de su tienda física, cerrada por la epidemia, situada en el barrio de Myfair, en Londres.

Morgan ha recriminado sin pelos en la lengua el hecho de que Victoria reciba dinero de los contribuyentes para pagar la a su personal y, respondiendo a estas cuestiones, el Secretario de Cultura, Oliver Dowden, dijo que las empresas solo deberían solicitar acogerse al plan si de verdad «tienen que hacerlo».

Para avivar aún más la polémica, la marca de Victoria Beckham ha publicado un anuncio en Linkedin para contratar a un «social media manager», un perfil para el que requieren a una persona altamente cualificada. Este detalle ha generado aún más controversia al producirse apenas unos días después de acogerse al ERE para ahorrar en gastos.