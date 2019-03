Rania de Jordania, harta de ser objeto de críticas La mujer de Abdalá II habla sobre lo que significa para ella la moda y lo que piensa de quienes la juzgan por su forma de vestir

ABC Madrid Actualizado: 05/03/2019 18:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La lista de las «royal» que más han gastado en ropa en 2018

Rania de Jordania es una de las «royal it girls» que marca tendencia a nivel internacional. Gracias a su particular estilo y a que se mantiene siempre fiel su esencia a la hora de vestir, la esposa de Abdalá II cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, que son testigos de su buen gusto con la moda.

Con motivo del 20 aniversario de su llegada a la corona, la edición de Arabia de la revista Harper’s Bazaar le ha dedicado un extenso reportaje en el que la reina se sincera sobre sus deberes en el trono, pero también habla con franqueza sobre todos aquellos que la juzgan más allá de su trabajo.

No quiere dejar de evidenciar las numerosas criticas que recibe a diario: «Por supuesto, una de las desventajas de ser una mujer en el ojo público es que siempre habrá comentarios sobre mi atuendo y apariencia. A veces, también hay mucha exageración. Pero al final del día, espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor», reconoce.

A lo largo del reportaje, que está firmado por el fotógrafo Alexi Lubomirski -que fue también el encargado de inmortalizar la boda de los duques de Sussex- Rania de Jordania explica qué supone para ella su armario y qué es lo que intenta transmitir a través de sus prendas.

«Me apasiona mucho mi trabajo y la ropa que llevo no tiene nada que ver con eso. Soy muy consciente de que tengo el deber de representar bien a mi país. Entonces, en lugar de seguir las últimas tendencias, visto de una manera que refleje quién soy. Creo que me siento más cómoda con un uso modesto, en parte debido a mi posición, pero sobre todo porque me siento bien como mujer», reconoce este icono de la moda.