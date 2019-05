Última hora sobre el estado de salud de María Jiménez tras ser operada de urgencia La cantante no ha tenido una vida fácil, por mucho genio que derroche y por más que su nombre no se olvide pese a los años de silencio

ABC Madrid Actualizado: 14/05/2019 10:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas María Jiménez confiesa haber sufrido abusos sexuales

Ayer por la tarde, Kike Calleja, colaborador de «Sálvame» dejó al resto de sus compañeros sin aliento tras anunciar que María Jiménez (69 años) había tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencias la semana pasada y que a día de hoy continuaba ingresada en el Hospital San Rafael, en Cádiz. «Ingresó la semana pasada de urgencia. La tuvieron que operar por un problema en el aparato digestivo. Ha estado varios días en la UCI», anunció.

Sin embargo no todo fueron malas noticias: «Ha podido estar acompañada de su hermana y de su hijo. Está en planta afortunadamente y si todo va bien como esperan, es posible que el miércoles le den el alta para poder recuperarse en casa», explicó. Tras lo cual algunos de los colaboradores mandaron a la cantante mensajes de apoyo esperado su rápida recuperación. «Venga, María, un beso, cariño», dijo Belén Esteban. «Un beso suerte a María», añadió Lydia Lozano. «Me he acordado de ella en la feria», confesó Mila Ximénez. «La esperaban y de hecho no pudo ir y fue ahí cuando saltó la alarma. La esperaba mucha gente», le confirmó Kike Calleja.

Fortaleza

La cantante no ha tenido una vida fácil, por mucho genio que derroche y por más que su nombre no se olvide pese a los años de silencio. La suya ha sido una carrera de éxito, desde que en 1976 irrumpiera en la escena discográfica con un álbum sensual, desinhibido y poderoso. Venía allanando el terreno como una apisonadora desde los tablaos de su barrio de Triana (Sevilla) y aquel disco, que se llamaba como ella, la llevó a la gloria. También tuvo sus descensos a los infiernos: dos bodas y dos divorcios con el actor Pepe Sancho, el amor de su vida, fallecido en 2013; la pérdida de su hija Rocío en 1985, víctima de un accidente de tráfico (tiene otro hijo llamado Alejandro) y ahora problemas de salud.