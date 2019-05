El periodista de la BBC Danny Baker ha sido despedido por publicar un mensaje en Twitter en que hacía referencia al reciente nacimiento del hijo de los Duques de Sussex, Harry y Meghan, con la foto de un chimpancé, informó hoy la cadena pública británica.

El tuit, que ya ha sido eliminado de la red social, mostraba la imagen de una pareja cogida de la mano que caminaba con un chimpancé en cuyas ropas se podía leer: «El bebé real sale del hospital».

So not only does Danny Baker post an image comparing a baby w African heritage to an ape, but he has the audacity to say problem is that those of us who point out how racist it is have “diseased minds”. Classic example of blaming those of us who call out racism for its existence pic.twitter.com/6gtKMpaHZY