Tita Cervera da la cara por su hijo: «Se dicen cosas desagradables» La baronesa Thyssen aprovechó la presencia de las cámaras para defender a su hijo en referencia a los procesos judiciales a los que se ha tenido que enfrentar y el que aún le queda pendiente

Tita Cervera acudió ayer a la entrega del Premio Forbes CEO de la década, que fue concedido a Pablo Isla, presidente de Inditex. Junto a la baronesa se encontraban algunos de los políticos más reconocidos de nuestro país como Pablo Casado, Begoña Villacís o Soraya Sáenz de Santamaría.

Todos concedieron unos minutos a la prensa que se agolpaba a la entrada y Tita aprovechó la presencia de las cámaras para defender a su hijo, Borja Thyssen, en referencia a los procesos judiciales a los que se ha tenido que enfrentar y el que aún le queda pendiente: «Me quejaba de la prensa, que cuando se dicen cosas desagradables, las decís más, que cuando hay cosas agradables», dijo la «socialité» asegurando que la prensa del corazón no les había tratado demasiado bien. «La justicia sí, pero la prensa, no», porque «Se ha hecho mucha propaganda durante tiempo innecesario, sin embargo, cuando todo salió bien y se solucionó, gracias a la justicia, no se nombró apenas». Pese a todo, el matrimonio -formado por su hijo y Blanca Cuesta- «está tranquilo».

Cuentas pendientes

Los problemas con Hacienda de Borja Thyssen son recurrentes. «Por favor, por favor… no me hagáis fotos, que para Hacienda vivo en Andorra», llegó a espetar el hijo de Tita Cervera a un grupo de periodistas que le cazaron en Barcelona en pleno litigio con el Fisco, que llevaba desde 2012 tras los pasos de Borja al sospechar que no tributaba en España a pesar de residir en el país durante buena parte del año. En 2018, Borja se vio obligado a pasar 184 días en Andorra, lejos de su mujer y sus cuatros hijos, que residen en un chalet de la exclusiva urbanización madrileña La Finca. Este año se interesaron por una fabulosa casa en La Moraleja, que también llamó la atención de Luka Modric, aunque la compra no llegó a materializarse por su elevado precio.