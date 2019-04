La sorprendente carrera en la que se ha matriculado Kim Kardashian Así lo confesó la empresaria durante una entrevista con la revista «Vogue»

ABC Madrid Actualizado: 11/04/2019 13:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ahora puedes alquilar el diminuto bikini de Kim Kardashian

La empresaria se ha vuelto la persona más buscada por miles de presos estadounidenses, que ven en ella su última esperanza para salir de la cárcel. Una imagen que se ha potenciado tras su reciente triunfo tras conmutarse al pena a Cyntoia Brown, una víctima de tráfico sexual condenada a cadena perpetua por matar a su agresor.

Inspirada por su éxito, Kim Kardashian ha decidido comenzar a estudiar la carrera de derecho, con el objetivo de poder ejercer en 2022. Así lo confesó la empresaria durante una entrevista con la revista «Vogue». Según informó, se ha matriculado en un programa de aprendizaje de cuatro años en un bufete de abogados con sede en San Francisco.

La estrella de «Keeping Up With the Kardashians» dijo que tomó la decisión el verano pasado después de visitar la Casa Blanca y de persuadir al presidente Donald Trump para que conmute una sentencia de cadena perpetua a una mujer de 63 años en Tennessee por un primer crimen de drogas. «Sentí que quería poder luchar por las personas que pagaron sus cuotas a la sociedad. Sentí que el sistema podía ser muy diferente, y quería luchar para arreglarlo, y si supiera más, podría hacer más», le dijo.