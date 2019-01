Los secretos de Julio Iglesias: «Sus hijos no querían que sus cuartos los usasen las 'amigas de papá'» Durante los últimos meses el artista ha copado más titulares de los que le gustaría, por lo que se han recordado algunas de las anécdotas recogidas en el libro «Secretos confesables», escrito por su exmánager

Hace poco más de tres años, Alfredo Fraile (Madrid, 1943) fue el responsable de que a muchos poderosos se les atragantara el café en cuanto llegó a sus manos su controvertido libro de memorias: «Secretos confesables». Se temían lo peor: que contara al detalle la cruda realidad. Fraile, también conocido como «El Mánager», ha sido un hombre clave en el mundo del espectáculo, la empresa y los medios de comunicación de este país, y no pudo negarse a firmar un volumen polémico que escribió por empeño de sus propios hijos (es padre de seis). «No lo hubiera hecho si no hubiera sido porque ellos me 'obligaron'», reconoció.

Un hombre que sabe mejor que nadie cómo son de verdad Silvio Berlusconi, Javier de la Rosa, Adolfo Suárez, Isabel Preysler o Julio Iglesias. Sobre todo, Julio Iglesias, a quien dedicó veinte años de su vida. Hoy, viven ajenos el uno del otro.

Julio Iglesias y Alfredo Fraile - EFE

Con respecto a Julio, siempre evoca los inicios de su carrera, «cuando teníamos que viajar país por país. Creo que es la época que recuerdo con mas cariño», se arrancaba sobre el cantante. Lo cierto es que, tras dos décadas juntos, en las que él fue su representante, confidente y hombre para todo, el final de su relación personal y profesional no fue precisamente agradable.

«Secretos confesables»

Alfredo Fraile - EFE

Fraile le quitó hierro al mito de «conquistador» de Julio Iglesias. «Le encanta coquetear y gustar, en eso es igual que su padre, lo lleva en el ADN. Es verdad que a las mujeres que le dejaban una huella especial solía regalarles un reloj «Tank» de Cartier. Yo era el encargado de comprarlos en la joyería de un amigo. Lo de las 6.000 mujeres es mentira. No ha habido ni 3.000 ni 1.000», sentenció. «Si en aquellos años dejamos correr ese bulo fue porque en términos de marketing nos venía bien engrandecer la leyenda de Iglesias como latin lover», aseguró en su libro. «Se convirtió en rutina que las cenas estuvieran presididas por tres o cuatro modelos. Era habitual que Julio invitara a multitud de chicas a pasar unos días en su casa de Miami. Por allí iban desfilando una tras otra. A veces se juntaban varias a la vez», y confesó que a sus hijos «no les gustaba que su cuarto fuera usado por las amigas de papá. Cuando iban, su frase habitual era: ‘Que limpien y desinfecten las habitaciones’. No querían que se repitiera la sorpresa que un día se llevo Chábeli, quien tropezó con un tanga tirado en un rincón del dormitorio».

El libro, publicado ya hace unos años, ha vuelto a salir a la luz después de que Disney Latinoamérica anunciase hace unos meses en los LA Screenings que había adquirido los derechos de «Secretos confesables» para convertirlo en una serie de trece episodios.

Polémicas

Parece que este nuevo año, el artista ha copado más titulares de los que le gustaría. Si no tuviese suficiente con el juicio contra él por el caso de supuesta paternidad de Javier Sánchez, también ha tenido que aguantar el chaparrón por su presunta relación en el pasado con Makoke durante algo más de seis meses. La exesposa de Kiko Matamoros levantó la liebre contando su noviazgo con el cantante, con dudas sobre las fechas, por lo que al final ha terminado por salpicar a su matrimonio. Por eso su mujer, Miranda Rijnsburger, decidió romper su silencio: « Lo sé casi todo de la vida de Julio, esto no me preocupa para nada», dijo la modelo muy segura de su marido en una entrevista con la revista «¡Hola!». Y añadió: «Nunca ha mencionado a Makoke y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres». Rijnsburger aseguró que confía plenamente en el artista.