Terelu Campos confesó recientemente que el amor, en el sentido más estricto de la palabra, ya no tenía cabida en su vida, asegurando que es posible ser feliz a pesar de no tener pareja. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos se ha derrumbado en el plató de «Sálvame».

Con el firme objetivo de profundizar en los sentimientos de la colaboradora, la psicóloga Cristina Soria le ha sometido a una sesión que ha terminado por dejar al descubierto sus mayores temores con respecto al amor.

«Pienso que mi vida amorosa se ha acabado», ha reconocido al tiempo que achacaba este miedo al duro proceso de su enfermedad. Sin embargo, los sentimientos han comenzado a aflorar en pleno directo y Terelu no ha podido callárselo más: «¿Quién me va a querer a mí así?», ha preguntado casi más para sí misma que para la psicóloga. «¿Eso te dices? ¿Cómo así Terelu? Es un diálogo interno producto de las cicatrices emocionales que tienes, no significa que sea cierto y ese discurso es el que te lo está impidiendo», ha añadido Soria.

Entre lágrimas, la madre de Alejandra Rubio ha admitido que no quería hacer dicha afirmación en público y ha lanzado visiblemente emocionada el siguiente mensaje: «Antes sería normal fijarse en otra persona».

La psicóloga le ha animado a deshacerse de ese «escudo» que ella misma se ha autoimpuesto, pero la colaboradora no ha dudado en reconocer que esta actitud es una forma de protegerse «para no sufrir».