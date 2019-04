Sálvame Isabel Pantoja y Chelo García Cortés: el verdadero motivo de su enemistad La tonadillera tuvo con la colaboradora tuvo una relación muy buena cuando ella era su periodista de cabecera en todos los reportajes que realizaba para «¡Hola!»

Chelo García Cortés es una de la colaboradoras de «Sálvame» que más momentos divertidos protagoniza, sino es porque deciden disfrazarla, es por las surrealistas peleas con sus compañeros, sin embargo detrás de las risas de los espectadores se esconde una mujer que está atravesando uno de los peores momentos de su vida, cargada de miedos e inseguridad.

Recordemos que Isabel Pantoja tuvo con Chelo tuvo una relación muy buena cuando ella era su periodista de cabecera en todos los reportajes que realizaba para «¡Hola!» pero esa amistad de años se rompió después de que la colaboradora traicionase a la tonadillera cuando Chelo dejó su casa a Chabelita -entonces menor de edad- para que fuese con el novio que tenía, algo que sentó como un jarro de agua fría a la cantante. Este distanciamiento se acentuó cuando la colaboradora comenzó a arremeter contra su hermano, Agustín Pantoja: «Que la dejes ser ella, que necesita libertad y que no por eso va a dejar de quererte», llegó a decir frente a las cámaras de «Sálvame».

Tras años tuvieron que pasar hasta que la tonadillera volviese a referirse a la que fuese su mano derecha: «Yo la he querido mucho porque ella ha sido una gran amiga mía. La quiere toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi hija, mi hijo. Chelo comía en mi casa todos los días porque estaba solita y eso no se puede olvidar; pero nos encontraremos cuando yo esté preparada porque he sufrido mucho, muchísimo», dijo en conversación telefónica con el programa.

Dentro de unas semanas ambas se volverán a ver las caras en «Supervivientes», reality en el que participan como concursantes. Habrá que esperar para ver si la cantante y la televisiva deciden limar asperezas durante su estancia en la isla.