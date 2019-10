«Sábado deluxe» Massiel desvela cómo era verdaderamente Camilo Sesto como padre La cantante no pudo evitar emocionarse al hablar de su gran amigo y compañero de profesión

Massiel (72 años) no pudo evitar emocionarse en su intervención en «Sábado deluxe» al hablar de su querido Camilo Sesto, fallecido el pasado 8 de septiembre como consecuencia de un fallo renal. Era su gran amigo y un inmejorable compañero de profesión. «Se me va muriendo la gente que más he querido, y lo llevo muy mal», decía entre lágrimas la cantante la pasada noche.

No dudó en dejar clara cuál era su opinión sobre toda la polémica que se ha formado sobre Camilo Sesto. Para ella fue un gran padre y le da igual lo que se dice sobre él. «Camilo fue muy buen hijo, padre, un compositor y un artista magnífico... Una persona de las que no se conocía», explicaba Massiel en el plató de Telecinco.

Asegura que, pese a los éxitos que estaba cosechando como artista, decidió retirarse cuando nació su hijo. «Fue un hijo buscado y lo ha dado todo por ese hijo», declaraba. Y añadía: «Camilo hizo todo lo que pudo por su hijo, lo dejó todo por su hijo y su hijo se fue».

«Estaba forrado, Camilo solo quería estar con el hijo pero quizás el hijo ha crecido y no ha salido como él quería», aseguraba Massiel. Tan solo espera que Camilo Blanes Jr. cumpla los últimos deseos de su padre y tenga el homenaje que se merece: «Espero que se lleve las cenizas y le haga el homenaje que él esperaba».

El artista quería ser homenajeado en Alcoy, su ciudad de nacimiento. Aunque hubo ciertos retrasos, parece que por fin su último deseo se va a cumplir. El próximo 24 de octubre, la ciudad que vio crecer a Camilo Sesto podrá despedirse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

También ha querido dejar claro que Camilo Sesto era consciente de todo. «Estaba absolutamente lúcido», explicaba, desmintiendo todo lo que se ha dicho hasta entonces de su gran amigo. Es verdad que se alejó de todos y de todo en los últimos tiempos, terminaba reconociendo Massiel.