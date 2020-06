Robbie Williams se compra su primer smartphone Después de años renegando, el cantante no ha podido resistirse y ha adquirido un teléfono de última generación

ABC Actualizado: 16/06/2020 13:42h

A estas alturas pocos podrían vivir sin las comodidades que ofrecen aplicaciones como WhatsApp o, simplemente, el sencillo gesto de poder hacer click para capturar un momento o a una persona especial en una fotografía con un alto grado de resolución y calidad. La vida ya no se concibe sin los llamados smartphones.

Aunque lo cierto es que no todo el mundo posee un teléfono inteligente. Era el caso del cantante británico Robbie Williams (46 años) que, hasta hace nada, no conocía de primera mano las facilidades que le podían ofrecer estos aparatos con pantalla táctil puesto que tenía un teléfono sin internet. Incluso el simple hecho de poder gestionar fácilmente su cuenta de Instagram, porque de eso sí tiene.

Robbie Williams y su mujer - GTRES

Parece que después de años de renegar, los smartphones le encantan. «Ahora tengo un teléfono», comentaba en una entrevista muy ilusionado con The Sun antes de confesar que hasta ahora no había tenido uno. El problema es que parece haberse enganchado.

«Anoche me dijo mi mujer (Ayda Field): ‘pasas demasiado tiempo en el móvil’ y tiene razón. Ahora tengo que apartarme de mi teléfono, aunque sigo usándolo. Después voy a descubrir que esta va a ser mi nueva adicción. Siempre y cuando no sean pastillas, alcohol o polvos, no me importa. Tiene que haber algo. Apago un fuego y aparece otro». bromea Robbie Williams en la entrevista.

El artista ha tenido muchos problemas con las drogas en su vida, pero después de una dura lucha consiguió desengancharse de las sustancias tóxicas. Llegó incluso a vivir episodios tan delirantes que pensó en quitarse la vida.