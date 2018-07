Raquel Mosquera estalla contra Rocío Carrasco La tercera finalista de «Supervivientes» se sienta en un plató de televisión por primera vez tras la vuelta del «reality»

ABC

Tras su paso por «Supervivientes», Raquel Mosquera ha vuelto con más fuerza que nunca. La peluquera, viuda del boxeador Pedro Carrasco, ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de defenderse, sobre todo cuando las colaboradoras del «Sálvame Deluxe» Carmen Borrego y Belén Rodríguez quisieron acabar con su paciencia al hablar sobre Rocío Carrasco.

Bien sabida es la mala relación que existe entre madrastra e hijastra. Es por ello que cuando María Patiño sacó el tema, preguntando si era cierto que Rocío Carrasco había denunciado a Raquel Mosquera. «Yo no he recibido nada y no me preocupa para nada», decía la peluquera. Pero las citadas colaboradoras, Carmen Borrego y Belén Rodríguez, no quisieron dejar el tema en paz. Ambas saltaron para defender a Rocío Carrasco, llegando a afirmar que la Mosquera necesita hablar de ella para comer.

Raquel Mosquera en «Sálvame Deluxe» - Telecinco

Esto calentó a Raquel Mosquera, quien aseguró que ella no necesita hablar de Rocío Carrasco para comer como ha demostrado en su paso por Honduras. Sin embargo, la peluquera recibió el apoyo de Belén Esteban, quien durante todo el programa dió la cara por ella reconociendo que habían sido sus compañeras quienes insistían en hablar de Carrasco.

Otra cuestión muy sonada durante el programa de «Supervivientes» es la buena relación que surgió durante el desarrollo del mismo entre Raquel y Sofía, ganadora del «reality». Muchos fueron los que acusaban a Mosquera de acercarse a Sofía por su perfil de ganadora, lo que la peluquera negó con rotundidad. «He pescado, he vigilado el fuego...», explicaba Raquel Mosquera.