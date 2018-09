Nyno Vargas: «Me he sentido muchísimas veces discriminado por ser gitano» El artista valenciano lanza hoy su nuevo disco «Dicen de mí» que reinterpreta el sonido urbano con un toque flamenco

A. M.

MADRID Actualizado: 21/09/2018 19:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mezcla de rap con los más diversos estilos han hecho de Nyno Vargas (Valencia, 1993) un referente en el nuevo sonido urbano. Con cada paso que da, el público no le falla y él tampoco falla a sus seguidores, siempre a la espera de nuevas canciones llenas de autenticidad, sinceridad y poderío barrial.

Desde muy joven sabía que su futuro profesional transcurriría por el camino de la música. Y encontró en la plataforma de YouTube la menjor manera de comenzar y dar a conocer su música. Las visitas y visualizaciones se dispararon rápidamente. Su primer vídeo lo publicó en 2011; «La calle habla» y arrasó en redes sociales. Ya entonces se comenzó a hablar del «efecto Nyno».

Hoy ha lanzado «Dicen de mí», su nuevo disco de estudio que reinterpreta el sonido urbano con toque flamenco. La producción viene firmada por Scorpion y Nerso, que sumaron sus ideas a las de Nyno, quien tenía muy claro el sonido que quería para este nuevo trabajo.

El cantante Nyno Vargas - ABC

¿Cómo se inició en al mundo de la música y qué le llamó de esta industria tan complicada?

La música siempre ha formado parte de mi vida, pero no grabé mi primer tema hasta el año 2008 fue un amigo el que me lo propuso. Cada tema que sacaba me funcionaba más que el anterior pero el tema con el que despunté fue «Dame una Razón» en el año 2014.

¿Cuál es su meta a corto plazo?

Me gustaría conseguir el disco de oro con «Dicen de mí».

Le acompaña siempre la etiqueta de ser el primer rapero de etnia gitana.

Me he sentido discriminado muchísimas veces, el racismo al pueblo gitano sigue existiendo a día de hoy y se nos sigue marginado. Yo estoy bastante harto de los tópicos. Las persona que discriminan a alguien por el simple hecho de pertenecer a una etnia, religión o color diferente al suyo son personas que están vacías por dentro.

Grabó un tema urbano con J. Quiles en Miami. ¿Qué valoración hace de esa experiencia?

Para mí fue todo un lujo poder trabajar con un artista de la talla de Justin Quiles, después de ahí nos hemos hecho grandes amigos.

¿A qué le teme Nyno Vargas en la vida?

Soy un tipo duro no le temo a nada. Jajaja..

¿Cuál es su postura ante el auge del reguetón?

No tengo nada en contra. Es un género que se ha convertido en el nuevo pop. Hasta los artistas más grandes y reconocidos de nuestro país han acabado sucumbiendo a él.

¿Cuál es su mayor defecto y virtud más destacada?

Tengo miles de defectos, como casi todo el mundo y en mis virtudes está que soy una persona que valora mucho la amistad.