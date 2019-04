Nuevos datos sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez El televisivo se ha visto obligado a cancelar toda su gira de teatro pues no puede su salud le impide viajar por España cada fin de semana

Jorge Javier Vázquez ha pasado una de las semanas más críticas de su vida. Tras sufrir un derrame cerebral, el presentador fue operado de urgencia a finales del pasado mes de marzo y días más tarde recibía el alta hospitalaria de la clínica La Zarzuela de Madrid, donde fue intervenido de urgencia de un aneurisma cerebral. Durante los días que duró su ingreso, muchos fueron los famosos, familia y amigos que se han acercado hasta la clínica para visitar al televisivo.

Ahora el presentador deberá seguir las prescripciones médicas -un mes mínimo de reposo absoluto hasta obtener el alta definitiva-. Jorge Javier es consciente de que la actitud en este tipo de situaciones es casi igual o más importante que la medicación. Por eso, no ha parado de repetir que se siente afortunado. «No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que me digan los médicos, pero cuando me digan 'adelante', lo haré». Y no es para menos, lo que ha quedado en un susto, un aviso, podía haber sido trágico.

Esta mañana, la revista «Semana» informaba que los médicos le han obligado a aparcar su trabajo, tanto como presentador de televisión como su trabajo como actor teatral. El televisivo se ha visto obligado a cancelar toda su gira de teatro pues no puede su salud le impide viajar por España cada fin de semana. En la página web de la obra «Grandes éxitos» tan solo quedan anunciadas las tres últimas fechas, aunque tienen orden de cancelar y devolver el importe de las entradas.