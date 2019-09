Así es la nueva secretaria de los Duques de Sussex

Hace cinco años el Príncipe Harry dio lugar a un proyecto que ya se ha convertido en tradición, los Juegos Invictus, una competición entre heridos de guerra. Este evento siempre será recordado, pues antes de que los Duques de Sussex anunciaran su compromiso acudieron al acto haciendo su primera aparición pública.

Este año la celebración, con motivo de la celebración de su quinto aniversario se ha celebrado en el Guildhall de Londres con una impresionante recepción. Sin embargo, en esta ocasión el Príncipe Harry ha acudido sin su esposa, Meghan Markle, aunque sí se ha presentado acompañado de la nueva secretaria privada de ambos, Fiona Mcilwham, quien se ha incorporado hace unos días a su nuevo puesto en sustitución de Samantha Cohen.

Prince Harry is accompanied tonight by his new private secretary, Fiona Mcilwham. pic.twitter.com/MBO42DIhAL