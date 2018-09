Natalia Sánchez desvela el sexo de su bebé con un emocionante alegato La actriz y su pareja, Marc Clotet, anunciaron que serían padres el pasado 28 de agosto. Ahora, Natalia quiere que el bebé «sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género»

ABC

Actualizado: 12/09/2018 17:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace apenas unas semanas nos enterábamos que Natalia Sánchez y Marc Clotet van a ser padres. La actriz compartió la noticia en sus redes sociales y ahora ha querido anunciar cuál es el sexo del bebé que está en camino. Y lo ha hecho con un emocionante alegato que no ha dejado a nadie indiferente.

«¡YA SÉ EL SEXO DEL BEBÉ! Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; Si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, trans- , a-, pan- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo. Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos. Así que solo deseo, con todo mi corazón, que mi niña juegue, vista y viva con libertad», escribía la joven en Instagram.

La pareja se conoció en el año 2014, durante la representación de la obra teatral «Amantes», y desde entonces no se ha separado. Anteriormente, él estuvo casado durante poco más de un año con la actriz Ana de Armas, y Sánchez mantuvo una relación con Víctor Elías, su compañero en «Los Serrano».

El primer hijo de la pareja llega en un dulce momento profesional para Clotet, quien está rodando en México la segunda temporada de la telenovela de Univision «Por amar sin ley», en la que interpeta a un abogado español.