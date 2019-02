Makoke contraataca y no descarta un futuro con Tony Spina: «Es el hombre perfecto» La ex concursante de «GH Vip 6» ha concedido una entrevista en exclusiva, tras divorciarse de Kiko Matamoros, en la que echa por tierra la relación de su ex con Cristina Pujol

ABC

Parece que el divorcio definitivo de Kiko Matamoros y Makoke ha animado a la ex modelo a hablar sobre cómo se encuentra actualmente. La ex concursante de «GH Vip 6» ha contraatacado y ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista «Lecturas», la misma en la que la semana pasada apareció la actual novia de Kiko, Cristina Pujol.

Tras la firma del divorcio, Makoke ha asegurado que «hace mucho que no era tan feliz», pero también ha reconocido que hubo varios momentos en los que los recuerdos le jugaron una mala pasada: «Me emocioné un poco. No llegué a llorar, pero los ojos se me pusieron vidriosos. Tendremos el divorcio el día de los enamorados».

En la entrevista tampoco faltan las cuestiones acerca de la supuesta relación que mantiene con Tony Spina. «Estamos mucho juntos, ha venido a vivir a Madrid», confiesa al tiempo que afirma que «aún no hay relación. Sin embargo, admite que mantienen algo «especial».

«Nos llevamos cada día mejor. Nunca me ha pasado esto con nadie, tenemos una complicidad extrema. Que pase lo que tenga que pasar. Es el hombre perfecto. «Ahora no me planteo nada serio pero Tony está en mi vida», ha reconocido a la revista «Lecturas», dejando la puerta abierta a un posible romance.

Makoke también expone su opinión acerca de la relación que Kiko Matamoros mantiene con Cristina Pujol. Afirma que la última vez que se vieron no le trasladó que estuviera «enamorado». Es más, cuando su ex mujer le preguntó que si era feliz él reconoció «que feliz no». Simplemente «está a gusto porque hace lo que le da la gana», le reconoció.

Makoke no se ha dejado nada en el tintero y ha hablado abiertamente sobre lo que piensa de Cristina: «No es su tipo de mujer, no pegan nada».

Planes de futuro

La recién estrenada ex pareja parece tener muy claro la dirección que van a tomar sus nuevas vidas. Matamoros y Pujol no descartan ser padres de nuevo, algo que Makoke no se cree, y esta última afirma que ha «aprendido a estar sola» pero no descarta una futura relación con Spina.