Isabel Pantoja, sobre el coronavirus: «Lo estoy pasando muy mal, no tengo ganas de nada»

Como muchos otros españoles, Isabel Pantoja (63 años) está pasando por un momento muy difícil, preocupada por la situación de emergencia sanitaria que vive el país por la expansión del coronavirus. Son tiempos de incertidumbre y preocupación por los seres queridos, sobre todo si hay personas mayores en el entorno, como es el caso de la madre de la artista Doña Ana.

Ambas se encuentran encerradas en Cantora para evitar cualquier tipo de riesgo y hasta el momento poco se sabía de ellas. Pero la cantante hizo una excepción este miércoles al participar por teléfono en el programa «Sálvame» para contar cómo está siendo su confinamiento. «Como todo el mundo, en casa, y esperando a que pase esta pesadilla y muy triste porque esto no es lógico, no es normal», ha contado Isabel Pantoja visiblemente preocupada.

La madre de Kiko Rivera no ha disimulado a la hora de mostrar miedo ante las circunstancias que estamos viviendo: «Tanta gente fallecida, tanta gente contagiada... y muy asustada, la verdad». Y ha añadido: «Superpreocupada porque esto cada vez va a más y yo lo único que deseo es que acabe este mal sueño y que todo el mundo se ponga bien, que no haya más fallecimientos ni más gente contagiada porque esto es horroroso».

A la intérprete de «Marinero de luces» le preocupan mucho esas pobres familias que no pueden despedirse ni siquiera de sus familiares o darles un último abrazo. «No puedes ver a tus seres queridos, solo por teléfono, no puedes abrazarlos, no poder dar el pésame a la gente que se ha ido. Yo estoy muy mal, no tengo ganas de nada», se sincera Isabel Pantoja.