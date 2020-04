Irina Shayk, paseando por Nueva York muy bien acompañada por el ex de Heidi Klum

Irina Shayk (34 años) se encuentra viviendo en Nueva York el brote tan fuerte de coronavirus que ha paralizado la ciudad. Central Park y Times Square se han quedado vacíos ante la petición de las autoridades de que los ciudadanos permanezcan en sus casas.

Un lema que parece que no ha calado muy fuerte en la modelo rusa, pues las últimas fotos publicadas de ella la muestran paseando de lo más tranquila y relajada por la ciudad junto a un nuevo acompañante.

El que podría haber sustituido a Bradley Cooper en el corazón de la top model no es otro que el coleccionista de arte Vito Schnabel. Conocido por su relación con la modelo Heidi Klum, y con las actrices Amber Heard y Demi Moore, Vito podría haberle devuelto la ilusión en el amor a la ex de Cristiano Ronaldo.

PICTURE EXCLUSIVE: Bradley Cooper's ex Irina Shayk gets close to playboy art dealer Vito Schnabel and heads back to his apartment... despite social distancing advice in NYC pic.twitter.com/CAJVZkdiH5