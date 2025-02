Georgina Rodríguez, una colada de lujo en la proa del yate

Georgina Rodríguez no deja de sorprenderme. Primero superó todos los obstáculos hasta convertirse en la mujer de C ristiano Ronaldo , el futbolista más deseado del mundo. Se conocieron cuando ella doblaba jerseys en una de las boutiques de la Milla de Oro de Madrid. Ahora es la mejor embajadora de esta y todas las marcas, porque tiene toalla y pijama de Louis Vuitton y me imagino que hasta las sábanas.

Está obsesionada con tener un culo a lo Kardashian y se esmera en cuidarlo y ejercitarlo, quizás algún día nos confiese si es la parte de su cuerpo que más le gusta al jugador de la Juventus.

Hay que reconocerle el mérito de crear una familia maravillosa y sus hijos - la suya biológica, Alana , y los del jugador; el mayor, Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Mateo y Eva - la adoran. Se ha vuelto excesiva y un tanto chabacana como él. Celebran los cumpleaños recreando parques de atracciones y lo que más le gusta es navegar en el yate , donde han instalado hasta literas. Pero Georgina es una influencer hasta para hacer la colada. Hace unos días dejó Saint Tropez para atracar en Palma de Mallorca, y allí puso la lavadora y sacó su tendedero a la proa del yate. Y lo mejor es que no lo esconde y lo comparte en las redes. Ya puede, la ropa interior también es de marca. Me declaro fan absoluta.