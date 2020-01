El estremecedor mensaje de la novia de Ari Behn tras su suicidio Para algunos, su fallecimiento el día de Navidad ha sido su última performance

Nadie se esperaba su muerte, por más que Ari Behn, un personaje polémico y heterodoxo en la realeza europea, llevara años lanzando señales de alarma: depresión, alcoholismo, supuestos abusos sexuales -acusó directamente a Kevin Spacey-, desgarros familiares y un divorcio que él asumió como un fracaso personal. Para algunos, su fallecimiento el día de Navidad ha sido su última performance: tal y como confirmó en la tarde del miércoles el portavoz de su familia, Geir Håkonsund, el escritor y pintor de origen danés se había suicidado sin que trascendiera exactamente cómo, a qué hora y dónde. «Con gran tristeza en nuestros corazones, los parientes más cercanos de Ari Behn debemos anunciar que hoy se ha quitado la vida. Pedimos respeto por nuestra privacidad en el futuro», rezaba el comunicado.

Con 47 años, el exmarido de la Princesa Marta Luisa de Noruega, de 48 años, -con quien tenía tres hijas: Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) y Emma Tallulah (11)- había anunciado que pasaría parte de Navidad con la princesa y su nuevo novio, el chamán californiano Durek Verrett (45), a quien consideraba un amigo.

Ahora la novia del escritor, Ebba Rysst Heilmann, de 35 años, ha utilizado su cuenta de Instagram para emitir una emotiva despedida: «Eres el ser humano más loco, bello, fuerte y complejo. Siempre estaré contigo, mi amado Ari. Y sé que estarás conmigo durante el resto de mi vida y me cuidarás y me animarás hasta que nos volvamos a ver. Sé que me cuidaste hasta el final. Estaré eternamente agradecida por haber estado tan cerca de ti», ha escrito junto a una imagen de ambos en blanco y negro.