El emotivo mensaje de Paz Padilla a su marido en el día de su cumpleaños La televisiva, que hace tan solo unos meses tuvo que decir adiós al amor de su vida, ha querido recordarle a través de sus redes sociales

ABC Actualizado: 21/09/2020 14:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, hubiese cumplido este lunes 21 de septiembre 54 años si un tumor cerebral no se lo hubiese llevado antes de lo esperado el pasado mes de julio. Conociendo a la pareja, lo hubiesen celebrado en familia y por todo lo grande, pero que no esté ya entre nosotros no significa que la presentadora de televisión no haya querido felicitarle el cumpleaños de alguna manera.

Dos meses después del fallecimiento su esposo, la humorista ha vuelto a compartir una fotografía con el gran amor de su vida para felicitarle por su cumpleaños en la que aparece besándole con dulzura. «Feliz cumpleaños mi amor. Celébralo con una gran fiesta, yo aquí te seguiré diciendo te quiero y mandándote besos llenos de ternura, te amo», escribe la televisiva a través de sus redes sociales.

Paz Padilla y Antonio Juan Vidal vivieron una historia de amor como pocas. Suena cursi, quizá idealista, pero hay personas que tienen la suerte de poder compartir su vida con la persona destinada. Se conocían desde que eran unos adolescentes, con apenas 14 y 17 años. Fueron novios, pero la cosa no llegó a buen puerto. Se querían mucho pero sus caminos se separaron cuando Paz Padilla se trasladó a vivir a Madrid. La presentadora de «Sálvame» terminó casándose con Albert Ferrer, padre de su única hija, Anna Ferrer Padilla.

Pero el verdadero amor que sentían el uno por el otro les volvió a unir. Cinco años más tarde de darse el «sí, quiero» y casi dos décadas después de haberse conocido, Paz Padilla se reencontró con Antonio Juan Vidal. Ya había puesto fin a su matrimonio con Albert Ferrer y fue el momento en el que todo encajó para la actriz.

Se casaron con la misma ilusión que sentían cuando eran aquellos dos adolescentes enamorados. Lo hicieron en una romántica ceremonia en la playa en Zahara de los Atunes (Cádiz) en 2016. Tan solo sus familiares y los amigos más cercanos asistieron al enlace en el que el novio llegó subido a lomos de una caballo y Paz Padilla aparecía en un coche de caballos. Una auténtica celebración de cuento de hadas. Antes ya se habían casado en un viaje a la India.