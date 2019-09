El comentado error de maquillaje de Meghan Markle en su viaje a Sudáfrica

El viaje oficial de los Duques de Sussex por Sudáfrjca está dejando imágenes para el recuerdo. Meghan Markle y el Príncipe Harry han bailado, reído y charlado con cientos de personas que no han dudado en darles la más cálida bienvenida al continente africano. Además, por primera vez se ha dejado ver la carita del pequeño Archie que, tal y como ya anunciaron desde Kensington, permanecería más alejado de los focos.

La duquesa ha sido fiel a su impecable estilo en todas sus apariciones, aunque para algunos no ha pasado desapercibido un pequeño error de maquillaje que ya le jugó una mala pasada en otra ocasión. Y es que, a pesar de que la exactriz de Hollywood siempre opta por un maquillaje de lo más natural, sí que le gusta potenciar su mirada.

The eyelash glue makes an appearance again! 🤭 pic.twitter.com/S3HrzISbvp