Cayetano Martínez de Irujo habla sobre sus problemas de salud

Cayetano Martínez de Irujo ha acudido a un evento público con motivo de la celebración de nueva edición de los Premios TELVA Solidaridad. Allí, el hijo de la desaparecida Duquesa de Alba se ha sincerado sobre su estado de salud actual y también ha recordado algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Ha confesado que a principios de febrero tuvo que ser intervenido debido a un problema en la pared abdominal que le hizo pasar un postoperatorio bastante doloroso: «Es la octava operación. He tenido 8 operaciones desde 2014. Me había quedado un bultito y parecía que se iba a cerrar, pero hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta, entonces como hago mucho ejercicio, cuanto más musculas más se abre, y había que repararlo. Estuve un par de semanas muy fastidiado», reconoce.

Sin perder el sentido del humor ha explicado que lleva una malla muy grande que le resulta bastante incómoda: «Le digo a mi médico que esta vez no me ha puesto una malla, me ha puesto una red de pescar atún… No sabes las tres semanas que pasé hasta que eso empezó a adaptarse y a flexibilizarse un poco».

También, mostrando su lado más personal, ha confesado cuáles fueron los momentos más duros de su vida. «Para mí, el 2014, 2015 y 2016, fueron los peores años de mi vida, por todo lo que pasó con mi madre. He tenido que superar muchas cosas y yo ya no me veía ora vez reactivándome», reflexiona.