Carmen Lomana pone en duda la buena relación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce La empresaria no pudo ocultar su asombro cuando se enteró que el torero había acudido al cumpleaños de su exmujer

ABC Madrid Actualizado: 18/09/2020 12:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de los difíciles meses que han atravesado y la presión mediática a la que han estado expuestos Paloma Cuevas y Enrique Ponce por su divorcio, parece que las aguas se han calmado. La separación no ha tenido que ser fácil para ninguno de los dos tras tantos años de matrimonio, pero parece que el exmatrimonio no quiere ponerse las cosas más difíciles.

La pasada semana, Paloma Cuevas celebraba su 48º cumpleaños rodeada de sus seres queridos con una cena en casa de unos amigos en una urbanización madrileña. Allí se reunió con algunos rostros conocidos como Carolina Herrera y Lina Botero, entre otros, como informó la revista «Hola».

A esta celebración no faltó Enrique Ponce. Aunque resulte extraño, el torero no quiso perder la oportunidad de felicitar a la mujer que ha ocupado su corazón durante tantos años. Una señal de la buena relación que reina entre ellos pese a su separación y el inicio del noviazgo del diestro valenciano con Ana Soria. «Fue un encuentro con pocas personas muy elegidas, en casa de unos muy buenos amigos y entre los asistentes estuvo Enrique Ponce», confirmó la periodista Paloma García-Pelayo en «El programa de Ana Rosa».

«Me acabo de enterar. Me he quedado muy sorprendida. Por eso no hay que hablar nunca de temas de matrimonio», dijo Carmen Lomana sin ocultar su asombro. Ante la pregunta de si creía que Paloma y Enrique tenían buena relación, la empresaria contestó: «¿Tu crees? Lo único que sé es que ella se quiere ir fuera de España y por algo será». Y dejó claro que ella no era «la portavoz de esta familia» y reiteró su asombro al conocer la noticia de que el torero había ido al cumpleaños de su ex.