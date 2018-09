Asia Argento amenaza con demandar a Rose McGowan por acusarla de abusar de un menor de edad

Durante meses forjaron una sólida amistad gracias a su lucha común contra los abusos sexuales a las mujeres. Ambas se erigieron como las voces precursoras del movimiento MeToo, pero hoy la relación entre ellas es bien distinta. Asia Argento ha exigido a Rose McGowan que se retracte de las declaraciones en las que la acusa de abusar sexualmente del actor Jimmy Bennett, cuando este tenía 17 años. McGowan, de 45 años, afirmó que su pareja, la modelo Rain Dove, le contó que Argento había mantenido relaciones sexuales con Bennett cuando tenía 17 años.

«Querida @RoseMcGowan. Es con verdadero pesar que te doy 24 horas para retractarte y pedirme disculpas [sic] por las horrendas mentiras que dijiste en mi contra en tu declaración del 27 de agosto» Argento, de 42 años, tuiteó a McGowan. «Si no niegas difamación, no tendré más opción que tomar medidas legales inmediatas», advirtió.

Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to take immediate legal action.