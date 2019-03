Arantxa Sánchez Vicario cuenta por primera vez toda la verdad sobre su divorcio con Josep Santacana La extenista entona el mea culpa y pide perdón a su padre, con el que fue bastante injusta

ABC Actualizado: 13/03/2019 10:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Josep Santacana deslizaba el pasado 4 de marzo a la entrada de los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde se celebraba el juicio por la disolución de su matrimonio con Arantxa Sánchez Vicario (47 años), que la relación con la extenista no era tan mala como pintaban los medios. Acababan de celebrar juntos el cumpleaños de su hija. «Nuestra relación es cordial, nos vemos y hablamos todos los días», aseguraba.

Sin embargo, las palabras que le dedica la exdeportista a su exmarido en la entrevista que concede por fin esta semana en la portada de «¡Hola!» no son tan amables como las del empresario, más bien todo lo contrario. «Lo doy todo y me peleo por él, le doy mi vida... y él me traiciona, me engaña y me quita todo», declara Sánchez Vicario a la revista.

Portada de la revista «¡Hola!»

La extenista también se ha sincerado sobre lo mucho que lamenta haber acabado así con sus padres: «Acusé y fui injusta con mi padre, me hubiese gustado despedirme diciéndole lo mucho que lo quería». Tras la separación con Santacana, Vicario ha tenido un acercamiento con su madre, algo de lo que no puede estar más feliz. «Mi madre está conmigo aun habiéndole dado mil patadas. Me ha demostrado lo que es el amor incondicional», cuenta.

Así ha declarado Arantxa Sánchez Vicario desde su residencia de Miami después de que se hiciese público el pasado año su divorcio con Josep Santacana y ambos protagonizasen todos los titulares en los medios de comunicación por sus desavenencias.