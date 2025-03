Pedro Sánchez despacha los cambios en el PSOE en cinco minutos y se encomienda a las elecciones municipales

Page, sobre los pactos de Sánchez: «Me duele que a alguno lo podamos llamar socio»

La tranquilidad de conocer de antemano quiénes salen y quienes entran en la cúpula del PSOE se ha notado en las llegadas a Ferraz. Lo que en otras reuniones del Comité Federal era una carrera de obstáculos por esquivar a los periodistas, este sábado era paciencia. Todos los barones se dejaban fotografiar e incluso alguno esperaba a que un compañero dejase de hacer declaraciones para relevarlo ante los micrófonos. Todo ha sido un cierre de filas solo diferenciado por los distintos acentos de quienes hacían uso de la palabra, hasta que le han preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por los aliados del Gobierno de coalición: «Yo hoy no vengo a hablar de los socios porque incluso me duele que a alguno lo podamos llamar socio. No sé, yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones».