Sánchez eleva a Patxi López, Pilar Alegría y Montero para intentar relanzar al PSOE

El exlendakari Patxi López será el nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados y la ministra de Educación, Pilar Alegría, nueva portavoz de la Ejecutiva del partido. A dos días de que comience la celebración del Comité Federal del PSOE, convocado tras la dimisión de Adriana Lastra, ya han comenzado los cambios en la organización interna del partido.

Gracias @sanchezcastejon por confiar en mí para ejercer de portavoz del @psoe. Es un honor ser la voz de este gran partido



Gracias @felipe_sicilia por tu trabajo este tiempo



Y a todos los militantes, vuestro cariño es la fuerza#GobernarParaTransformar_ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 21, 2022

Pilar Alegría ha sido la primera en reaccionar a su nombramiento agradeciéndole a Pedro Sánchez su confianza a través de su cuenta de Twitter. También ha agradecido a Felipe Sicilia, el hasta ahora portavoz de la Ejecutiva, su trabajo durante este tiempo. Alegría seguirá al frente del Ministerio de Educación.

Queda también resuelta la incógnita sobre la vicesecretaría general del PSOE: será ocupada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Santos Cerdán continuará como secretario de Organización del PSOE; y Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deporte, formará parte del Comité Ejecutivo Federal.

Cambios en la organización del PSOE Portavoz en el Congreso Patxi López El exlendakari sustituirá a Héctor Gómez Portavoz de la Ejecutiva Pilar Alegría La ministra de Educación sustituye a Felipe Sicilia Vicesecretaria general María Jesús Montero La ministra de Hacienda asume el puesto de Adriana Lastra Miembro del Comité Ejecutivo Federal Miquel Iceta El ministro de Cultura y Deporte se incorpora como responsable de Memoria Democrática

El PSOE envió este miércoles a los miembros del Comité Federal la convocatoria del sanedrín que el secretario general y jefe del Ejecutivo adelantó para este sábado, donde se abordarán cambios en la dirección del partido que van a repercutir en el Gobierno.

Los primeros cambios se han conocido este jueves. Patxi López, exlendakari del País Vasco y rival de Sánchez en las primarias, será el portavoz del partido en el Congreso, en sustitución de Héctor Gómez. El abrazo de López con Sánchez en el Congreso después de la intervención del presidente sobre la Ley de Memoria Democrática demuestra la buena relación que tienen y la confianza depositada en él. López ha agradecido al presidente del Gobierno a través de su cuenta de Twitter, al igual que Alegría, la confianza depositada.

Es un honor y un reto apasionante asumir la portavocía del @gpscongreso. ⁰

Desde el diálogo trabajaré para alcanzar acuerdos que protejan a la clase media y trabajadora de este país.



Gracias por la confianza, Presidente @sanchezcastejon.⁰#GobernarParaTransformar_ — patxilopez (@patxilopez) July 21, 2022

La intención es neutralizar la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general y rearmar al partido de cara al ciclo electoral de 2023: municipales, autonómicas y el colofón de las generales a final de año. Para Unidas Podemos, Sánchez solo busca un «golpe de efecto» que combinar con el giro a la izquierda que sembró en el debate de la nación. El plan es reorganizar la Comisión Ejecutiva Federal, cúpula del PSOE, y los grupos parlamentarios. No obstante, no se espera un terremoto en el Consejo de Ministros como el verano pasado.

Unidas Podemos, que es la otra mitad del Ejecutivo de coalición, considera que se está inflando lo que solo serán unos ajustes. Pero en el PSOE sí esperan movimientos importantes. En el documento que remitió este miércoles el secretario de Organización, Santos Cerdán, el orden del día dejó clara la intención. «Punto número 6. Estructura de la Comisión Ejecutiva Federal y Grupos parlamentarios».

No se espera que sean meros retoques porque, en contra de lo que se había comentado en las últimas semanas entre los miembros de la ejecutiva, Sánchez ha decidido irse de vacaciones con una modificación profunda hecha en pleno verano y no esperar a septiembre, a pesar de que es perfectamente consciente de que la crisis de gobierno de hace justo un año no se rentabilizó como tenía en la cabeza. Solo Pilar Alegría, ministra de Educación, logró promocionar desde entonces. Ella era uno de los nombres que estaba en las quinielas para obtener competencias orgánicas en el PSOE y finalmente será así asumiendo la portavocía de la Ejecutiva socialista. Un detalle que no es menor: apoyó a Susana Díaz en las primarias de 2017 contra Sánchez.

Al final, la sensación que emanan PSOE y La Moncloa es que solo el presidente y secretario general del partido conoce el nuevo organigrama que se aprobará el sábado. Hay otros nombres que rebotan una y otra vez en los pasillos de Ferraz y en las cabañuelas que hacen diputados y senadores. Sobre la mesa están Óscar López y Antonio Hernando, amigos y compañeros del partido del presidente, que estuvieron distanciados de la política hasta que llegaron al Gobierno el año pasado con una maniobra de Sánchez para cerrar todas las heridas y barnizar al PSOE de unidad. Actualmente, Óscar López es el director de gabinete del presidente –entró tras el relevo de Iván Redondo– y Hernando es el actual director adjunto del gabinete de Presidencia.

Elorza espera que el PSOE recupere «parte de la credibilidad perdida» El diputado socialista por Guipúzcoa, Odón Elorza, espera que el PSOE y Sánchez recuperen «parte de la credibilidad» que dice que han «perdido», aunque mantiene que su gestión es «buena», aunque «el día a día» la haga olvidar. En una entrevista en Onda Vasca recogida por EP, Elorza negó conocer que existieran diferencias entre Lastra y Cerdán y señaló que el papel de un partido es «difícil» en el momento que llega al Gobierno. El socialista advirtió que su partido debe «dar una solución» para remontar unas encuestas «un poco preocupantes» y descartó grandes cambios porque la renovación se produjo con «la vuelta del proyecto socialdemócrata», hace unos años.

No pasa desapercibido que Alegría y el exlendakari López no siempre fueron fieles sanchistas. Nadie es imprescindible y los más acólitos no corren mejor suerte. Los mejores precedentes de esto son José Luis Ábalos, Iván Redondo y Carmen Calvo, que ya no están. Y, ahora, Lastra. Nadie creyó que su salida fuera una victoria del secretario de Organización. Los dos llevaban meses enfrentados desestabilizando la coordinación y el mensaje de Ferraz. Cerdán continuará al frente de Organización pero Lastra, a pesar de las dudas, si tendrá sustituto. María Jesús Montero pasará a ser la número 2 del PSOE.

Con responsabilidad,orgullo y agradecimiento al Secretario General @sanchezcastejon, por su propuesta como Vicesecretaria General del @PSOE. Quiero trasladar mi reconocimiento y gratitud a la magnífica labor de mi admirada compañera y amiga @Adrilastra.#GobernarParaTransformar — Maria Jesus Montero (@mjmonteroc) July 21, 2022

La ministra de Hacienda ha agradecido su nombramiento al presidente Sánchez a través de su cuenta de Twitter y ha remarcado el trabajo de Adriana Lastra al frente de la vicesecretaría del PSOE.